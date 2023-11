Infortunio Kalulu, lungo stop per il francese: ecco i tempi di recupero

Uscito per infortunio dopo nemmeno 20 minuti al Maradona, per Pierre Kalulu si prospetta all'orizzonte un lungo stop. Il difensore centrale francese, che potrebbe sottoporsi ad un intervento, ha infatti subito una lesione del tendine retto femorale sinistro.

Brutte notizie per il Milan arrivano dall'infermeria: il difensore centrale Pierre Kalulu, uscito per infortunio nel match esterno contro il Napoli, ha subito una lesione del tendine retto femorale sinistro e dovrà stare fuori dai campi di gioco per parecchio tempo: per lui molto concreta l'ipotesi di un'operazione.

Infortunio Kalulu, il Milan interverrà sul mercato?

A seguito una ripresa poco esaltante dopo la sosta (gli uomini di Pioli hanno infatti incassato due sconfitte e una rimonta, proprio quella del Maradona), i rossoneri devono fare i conti con i problemi in infermeria. Anche il sostituto di domenica di Kalulu, Marco Pellegrino, è stato sostituito per una frattura scomposta dell'osso calcaneare del piede sinistro e dovrà stare ai box per diverso tempo. Per il classe 2002 si è scelta la terapia conservativa, con il ragazzo che non sarà sottoposto a nessun intervento e porterà invece un tutore per ridurre la frattura.

Per il difensore francese, invece, si ipotizzano 4 mesi di stop, che costringeranno il Milan ad intervenire sul mercato nella finestra di gennaio. Al momento, in vista del match casalingo contro l'Udinese, i diavoli hanno a disposizione i soli Thiaw e Tomori (anche Kjaer fermo ai box per la prossima), con Stefano Pioli costretto ad integrare la rosa con qualche ragazzo della primavera.

Pulisic stringe i denti per l'Udinese

Con una coperta molto corta nel reparto difensivo, non arrivano solo brutte notizie da Milanello. Sospiro di sollievo, infatti, per Christian Pulisic, infortunatosi sempre nella sfida del Maradona. L'esterno statunitense, uscito a fine primo tempo in via precauzionale, verrà valutato giorno per giorno.

Le sue condizioni non spaventano i rossoneri e sembra plausibile, in ogni caso, un suo recupero già per domenica con l'Udinese o, al massimo, nel match di Champions con il Paris Saint Germain. E a Stefano Pioli, la cui posizione in questi giorni è più instabile che mai, servono a tutti i costi le sue frecce sulla fascia.