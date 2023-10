Inghilterra, Bobby Charlton: addio a una leggenda del calcio. Aveva 86 anni

Addio a una leggenda del calcio: Bobby Charlton. La notizia della sua morte giunge nella giornata odierna. Il 2023 registra un'altra importante scomparsa, uno dei simboli della storia del calcio. Aveva 86 anni.

Resterà uno dei calciatori più forti della storia di questo sport. Da alcuni massimi esperti, viene annoverato come il più forte calciatore inglese in assoluto. Nella sua carriera, ha anche vinto il Pallone d'Oro del 1966, nello stesso anno in cui riuscì a conquistare con l'Inghilterra il titolo Campione del Mondo contro la Germania Ovest per 4-2 ai tempi supplementari, nella finale di Wembley contraddistinta dal "gol fantasma" di Geoff Hurst.

Fu, principalmente, il punto di riferimento del Manchester United. Inizio la propria carriera nel 1953, dalle giovanili dei "Red Devils" fino alla prima squadra, totalizzando un ventennio ininterrotto durato sino al 1973, con 606 gare ufficiali disputate e 199 reti. Successivamente, vestì anche la maglia del Preston North End. Da capitano dello United, ottenne la conquista della prima Coppa dei Campioni (1967/68) contro il Benfica di Eusebio, insieme a Denis Law e George Best, con i quali compose uno dei tridenti d'attacco più prolifici. Il suo record di presenze (758) con la maglia del club inglese, venne superato da Ryan Giggs nel 2008.

Di quel Manchester United è rimasto l'ultimo calciatore sopravvissuto al disastro aereo di Monaco di Baviera del 1958, in cui morirono 23 persone.