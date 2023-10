Salernitana, Paulo Sousa: esonerato il coach portoghese. Ecco chi sarà il suo successore in panchina granata

Subito dopo il termine di Monza-Salernitana, è iniziato il briefing tra le parti più significative della società granata. Il Presidente Danilo Iervolino, il DS Morgan De Sanctis e l'AD Maurizio Milan, hanno optato per questa delicata scelta, dopo i soli 3 punti ottenuti dalla Salernitana in 8 giornate di campionato. Ecco chi arriverà al suo posto.

Non è stata una scelta facile ma, forse, era la più congeniale: Paulo Sousa è stato esonerato da coach della Salernitana. Dopo l'ennesimo tonfo subito a Monza (3-0 per i brianzoli), è iniziato il contatto tra le parti più significative della società granata. Il Presidente Danilo Iervolino, il DS Morgan De Sanctis e l'AD Maurizio Milan hanno ponderato bene questa decisione. Era in forte dubbio la conferma della permanenza del tecnico portoghese fino alla prossima gara contro il Cagliari. Alla fine dell'incontro, è giunta la scelta di optare per il divorzio e di orientarsi subito verso una nuova figura rigeneratrice.

Paulo Sousa: la Salernitana ha esonerato il coach portoghese. In arrivo Filippo Inzaghi

La Salernitana ha scelto il nuovo allenatore. Sarà Filippo Inzaghi, Campione del Mondo del 2006 con l'Italia di Marcello Lippi e già prodigo di esperienze su varie panchine. Raggiunto un accordo fino a giugno 2024, con un premio ulteriore in caso di salvezza e l'opzione per un'altra stagione.

L’ex attaccante della Juventus e del Milan ha trovato un accordo di massima con il Presidente Danilo Iervolino e lo avrebbe convinto ad approdare nuovamente in Campania, direzione Salerno. Il neo tecnico granata, difatti, ha vissuto l'esperienza agrodolce a Benevento, con cui è riuscito a conquistare la prima storia promozione in A del club sannita nella stagione 2019/20, per poi retrocedere in quella successiva. L'esperienza più recente è stata quella con la Reggina, con la quale ha interrotto la corsa verso la Serie A dopo la gara di Playoff persa contro il Südtirol.

Ha iniziato la propria carriera di allenatore con gli Allievi Nazionali del Milan nel 2013, esordendo da professionista alla prima giornata del massimo campionato 2014/15, con la vittoria dei Rossoneri per 3-1 sulla Lazio. Ha anche guidato le panchine del Venezia, del Bologna e del Brescia. Tra gare di campionato e coppe, ha totalizzato 309 presenze ufficiali da allenatore.