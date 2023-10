Spalletti duro sul caso scommesse: "Si sciacalla su notorietà calciatori"

Con l'Italia di nuovo travolta da un caso scommesse, anche il CT della Nazionale Luciano Spalletti ha detto la sua ai microfoni di Rai Sport. L'Italia sarà impegnata stasera contro Malta e dovrà fare a meno di alcuni suoi giocatori allontanati dal ritiro.

In campo questa sera contro Malta per le qualificazioni ad Euro 2024, Luciano Spalletti è tornato a parlare del caso scommesse che sta coinvolgendo il calcio italiano. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il CT della Nazionale ha detto la sua, dando dei consigli ai calciatori e lanciando anche qualche frecciatina.

Le parole di Spalletti sul caso scommesse

Dopo la bomba lanciata sui social da Fabrizio Corona, continuano ad uscire nomi di calciatori coinvolti nel caso scommesse. Oltre ai numerosi infortunati, il Commissario Tecnico ha così dovuto rinunciare a Zaniolo e Tonali, che hanno lasciato il ritiro di Coverciano per tornare a casa.

Ritornando a parlare di questo argomento, Spalletti si è così espresso: "I calciatori devono sapere che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie e altre professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare e osservare i loro comportamenti: sciacallare un po' su quello che loro fanno per avere altra pubblicità". Così il CT si è espresso in maniera molto diretta, con un pensiero diretto nei confronti di Fabrizio Corona e del suo Dillinger News.

Il CT ha poi continuato: "Se non ce la fai ad essere una persona di valore, se non ce la fai a resistere a queste tentazioni, perlomeno devi avere l'intelligenza di andare a sfogare queste tue necessità personali in qualcosa che non disturbi la tua professione, la tua possibilità di vivere una vita importante".

La parola ora al campo

Dopo le tante parole dette in questi giorni, finalmente stasera parlerà il campo. Al San Nicola di Bari, infatti, gli azzurri dovranno rispondere alla vittoria dell'Ucraina, che ha battuto per 2 a 0 la Macedonia del Nord portandosi a +3 sull'Italia.

Per gli uomini di Spalletti è quanto mai fondamentale una vittoria stasera, considerato l'impegno non proprio facile nel prossimo match contro l'Inghilterra. Al netto delle problematiche derivate dal caso scommesse, l'Italia dovrà massimizzare i punti a disposizione nonostante le numerose assenze: le più recenti quelle di Federico Chiesa e Mattia Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro e non prenderanno parte ai due impegni della Nazionale.