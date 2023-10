Tonali ancora convocabile con il Newcastle: "Nessuna comunicazione da FIGC"

Finito al centro delle discussioni per lo scandalo calcioscommesse, Sandro Tonali verrà sicuramente squalificato. Nel frattempo, in attesa di comunicazioni da parte della FIGC, il Newcastle continuerà anche nel match di domani a fare affidamento sul centrocampista.

In vista della partita contro il Wolverhampton, in programma domani alle 18,30, Sandro Tonali risulta ancora convocabile con il Newcastle. Il centrocampista italiano, finito nell'occhio del ciclone per lo scandalo calcioscommesse, è subentrato nelle scorse partite contro Crystal Palace e Borussia Dortmund. Per Tonali è in vista una lunga squalifica ma, salvo previe comunicazioni da parte della FIGC, il giocatore sarà arruolabile anche domani.

Newcastle, Tonali convocabile ed in campo domani? Parla l'allenatore

Alla vigilia del match di Premier League, il tecnico del club di proprietà saudita, Eddie Howe, ha detto la sua sulle chance di vedere Tonali in campo domani: "Non abbiamo ricevuto comunicazioni dalle autorità giudiziarie italiane, Sandro si sta allenando e oggi viaggerà con noi. Ampie chance che sia disponibile per domani".

Il nome di Tonali, che ha addirittura scommesso sul Milan quando era ancora un giocatore rossonero, è uscito fuori per la prima volta da Fabrizio Corona. Il centrocampista classe 2000, che ha deciso di patteggiare per ridurre anche l'entità della squalifica, andrà incontro a 10 mesi di stop, cui ne verranno aggiunti 8 di pena accessoria da trascorrere in un programma di recupero.

In attesa dell'ufficialità, importante per il centrocampista non perdere la familiarità con il campo. Con una carriera ancora importante da vivere, infatti, sarà fondamentale lasciarsi alle spalle la vicenda soprattutto dal punto di vista psicologico. E a Newcastle, dove Tonali gioca solo da pochi mesi, i tifosi stanno mostrando tutto il calore e la vicinanza per un ragazzo che, una volta tornato, rappresenterà il futuro del club.