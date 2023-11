Boca Juniors-Fluminense, dove vedere la finale di Copa Libertadores 2023: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Per Boca Juniors e Fluminense ultima gara di una delle competizioni più suggestive ed emozionanti al mondo: la CONMEBOL "Copa Libertadores 2023", giunta alla sua 64° edizione. La squadra argentina guidata da Jorge Almiron affronta quella brasiliana del coach Fernando Diniz Silva. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Boca Juniors-Fluminense, dove vedere la finale della "Copa Libertadores 2023"? Si gioca allo "Estadio Maracanã - Estadio Jornalista Mario Filho" di Rio de Janeiro, con calcio d'inizio in programma sabato 4 novembre 2023, alle ore 21:00 (in Italia).

EVENTO BOCA JUNIORS-FLUMINENSE

CONMEBOL Copa Libertadores 2023, Finale LUOGO RIO DE JANEIRO

Estadio Maracanã - Estadio Jornalista Mario Filho DATA Sabato 4 novembre 2023 ORE 21:00 (in Italia) ARBITRI Arbitro

Wilmar Roldan (Colombia)



Assistente 1

Alexander Guzman Bonilla (Colombia)



Assistente 2

Dionisio Ruiz (Colombia)



Quarto Ufficiale

Andres Rojas (Colombia)



Quinto Ufficiale

Wilmar Navarro (Colombia)



VAR

Juan Lara (Cile)



VAR 1

Angelo Hermosilla (Cile)



VAR 2

Edson Cisternas (Cile)



VAR 3

Jhon Ospina (Colombia)



Boca Juniors-Fluminense: dove vedere la finale di Copa Libertadores?

Boca Juniors-Fluminense viene trasmessa in esclusiva su MOLA. E' disponibile in:

Live Streaming: su MOLA (mola.tv), piattaforma indonesiana che offre il servizio di streaming video on demand e over-the-top. Per usufruire del servizio, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di € 3,99. E' visibile da App e Smart TV su iOS, Android, Apple TV, Samsung TV e Android TV.

Emittenti Canali Live Streaming: MOLA MOLA



mola.tv

Boca Juniors-Fluminense: le probabili formazioni (con aggiornamenti) e la presentazione

BOCA JUNIORS



4-4-2



Probabile formazione FLUMINENSE



4-2-3-1



Probabile formazione 1

Sergio Romero 1

Fabio 17

Luis Advincula 2

Samuel Xavier 15

Nicolas Valentini 4

Marlon 25

Bruno Valdez 30

Felipe Melo 18

Frank Fabra 12

Marcelo 36

Cristian Medina 7

Andre 8

Guillermo Fernandez 5

Alexsander Gomes 21

Ezequiel Fernandez 21

Jhon Arias 19

Valentin Barco 10

Ganso 10

Edinson Cavani 11

Keno 16

Miguel Merentiel 14

German Ezequiel Cano Coach



Jorge Almiron Coach



Fernando Diniz Silva

Il Boca Juniors arriva a questa finale con l'intento di eguagliare il record degli argentini dell'Independiente, a quota sette titoli di "Copa Libertadores", mentre il Fluminense non ha mai avuto l'ebrezza di alzare al cielo questo prestigioso trofeo. Chi vincerà, andrà a contendersi la Coppa del Mondo per Club FIFA che si terrà in Arabia Saudita (dal 12 al 22 dicembre), per la quale resta favorito il Manchester City di Guardiola.

I portieri titolari delle due squadre insieme compiono quasi 80 anni: Sergio Romero del Boca Juniors con 36 e Fabio del Fluminense con 43. Dopo aver vinto 5 Coppe dei Campioni con il Real Madrid, Marcelo proverà ad aggiungere un altro trofeo nel gigantesco palmares personale. E' sfida apertissima anche tra i due bomber delle rispettive squadre. Per gli argentini c'è una conoscenza del calcio italiano, Edinson Cavani, mentre l'attacco della formazione brasiliana viene rappresentato da German Ezequiel Cano.

Si prevede il tutto esaurito, con circa 110 mila spettatori pronti ad occupare gli spalti del leggendario "Maracanã" di Rio De Janeiro.

In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, la gara andrà ai tiri di rigore. Tra le curiosità delle statistiche, il Boca Juniors ha vinto tutte e tre le finali della Copa Libertadores in cui è arrivata al dischetto, segnando 11 dei 12 rigori e superando il Cruzeiro nel 1977, il Palmeiras nel 2000 e il Cruz Azul nel 2001. Nell'unica finale del torneo disputata nella sua storia, il Fluminense perse contro il LDU Quito nel 2008 (4-2 ai tiri di rigore per gli ecuadoriani).