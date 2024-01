App DAZN sui canali Sky! Come accedere e come vederla in Tv



App DAZN su Sky, ci siamo! Ecco come accedere e come vederla in Tv. E' disponibile da qualche mese su Sky Q la nuova applicazione di DAZN, frutto dell'accordo tra Perform-Sky che permette ai tifosi abbonati a Sky Italia di poter vedere in diretta streaming le 7 partite in esclusiva a Dazn e le tre in co-esclusiva su Sky Sport. Ma come si accede e come si vede? Ecco la nostra guida. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese.



App Dazn su Sky, come accedere e come vedere il canale ZONA DAZN

La app DAZN, con tutte le 10 partite di Serie A TIM (a giornata), è disponibile per tutti i clienti Sky Q all’interno della sezione App, insieme a Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. Per accedere all’app è necessario utilizzare le credenziali del proprio abbonamento DAZN.

Inoltre, i clienti Sky abbonati a DAZN, possono aggiungere al loro abbonamento DAZN l'opzione che include il canale ZONA DAZN per guardare su decoder Sky una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro.

E per vedere il canale ZONA DAZN? Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN può aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

Per qualsiasi informazione ‘pre-partenza’ della Serie A, ricordiamo che è attivo il nuovo servizio clienti DAZN. Si può quindi richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico +39 02 8295 8308 attivo durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00 o utilizzando il canale WhatsApp al numero +39 3406473487 disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 23:00.