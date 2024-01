Mourinho alla ricerca di una panchina: spunta l'ipotesi Barcellona

Josè Mourinho e il suo agente Mendes sono alla ricerca di un ingaggio per la prossima stagione. Difficile la permanenza in Serie A e altrettanto complicato il ritorno in Premier League: nel futuro dello Special One potrebbe esserci spazio per un impiego in Liga.

Dopo l'esonero con la Roma, Josè Mourinho è alla costante ricerca di una panchina per la prossima stagione: l'ultima delle suggestioni che sta circolando tra le pagine dei giornali sarebbe quella di un ritorno in Liga, sulla panchina del Barcellona.

Mourinho vuole una panchina: le ipotesi e la suggestione Barcellona

Tra i top club in Serie A, solo il Napoli sembra al momento certo di cambiare guida tecnica per la prossima stagione: Aurelio De Laurentiis, tuttavia, ha dichiarato di non avere nei piani l'ingaggio di Josè Mourinho, riducendo così notevolmente le possibilità di permanenza in Italia del Portoghese. In Premier League si è appena liberata la panchina del Liverpool, con Jurgen Klopp che lascerà i Reds alla fine di giugno: ad Anfield, tuttavia, i tifosi stanno aspettando il grande ritorno da allenatore di una bandiera come Xabi Alonso. Non intriga, invece, il ritorno a Manchester sponda United, mentre occhio alla possibilità Newcastle.

In Francia, difficilmente il Paris Saint Germain dovrebbe cambiare allenatore, con l'intenzione di aprire un ciclo proprio con Luis Enrique. Lo spagnolo è arrivato nella capitale la scorsa estate e sembra già aver messo una grossa ipoteca sul campionato: difficile, dunque, che la dirigenza saudita di optare nuovamente per la rivoluzione.

La suggestione più grande, dunque, sembrerebbe portare proprio in Liga. Qui il Real Madrid ha da poco esteso il contratto di Carlo Ancelotti, che rimarrà sulla panchina dei blancos fino al 2026. Molto meno stabile, invece, la situazione in casa Barcellona: il rapporto tra Xavi e il direttore sportivo Deco è ai ferri corti e gli ottimi rapporti tra quest'ultimo e Mendes, agente dello Special One, potrebbero giocare un ruolo importante. Il Barcellona si trova in Liga a molti punti di distanza dal Real primo e il cammino in Champions League potrebbe rivelarsi decisivo per il destino dell'ex centrocampista.

Gli ostacoli più grandi potrebbero essere la poca simpatia della tifoseria verso Mourinho e la filosofia calcistica del portoghese, agli antipodi con quella estetica dei blaugrana. Il risultatismo allo stato puro contro il bel gioco: questo è forse lo scoglio più grande da superare, ma mai dire mai.