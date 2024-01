Roma, è caccia al nuovo DS: i possibili sostituti di Thiago Pinto

Dal 4 febbraio, Thiago Pinto non sarà più il DS della Roma e per questo motivo la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che affianchi Daniele De Rossi. Pinto ha comunicato le sue dimissioni, confermate nonostante il tentativo del nuovo allenatore di farlo rimanere fino a fine stagione: per questo, i Friedkin sono alla ricerca di un uomo mercato, anche con il supporto della Retexo di Charles Gould, società americana che compie ricerche di mercato tramite numeri e algoritmi (gli stessi che nel 2020 avevano suggerito il nome di Pinto).

Chi sarà il nuovo DS della Roma? La lista dei candidati

Attualmente, sembra che i possibili nomi parlino straniero: piacciono Javier Ribalta, Christopher Vivell, Paul Mitchell e Michael Edwards. Proprio Mitchell, ex Southampton e Tottenham sembra il favorito sugli altri, grazie anche alla sua esperienza nel mondo RedBull. Il suo profilo piace molto anche per la sua esperienza di capo scouting, che i Friedkin ritengono di fondamentale importanza per il futuro del club giallorosso: anche la sua fitta rete di rapporti che Mitchell si è creato nel corso della carriera, in Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Brasile e Francia gioca a suo favore.

Javier Ribalta, invece, ha terminato il suo incarico con il Marsiglia lo scorso ottobre. Da parte sua, ha il pro di conoscere la lingua e il calcio italiano, essendo stato già osservatore per Torino e Milan, oltre che responsabile scouting per Novara e Juventus. Al suo curriculum di primissimo livello si affianca quello di Christopher Vivell, che ha iniziato la sua carriera nella sua terra natale, la Germania, come osservatore e analista all'Hoffenheim, al fianco di Julian Nagelsmann, ora commissario tecnico della nazionale maggiore. Le sue esperienze successive l'hanno portato nell'orbita Red Bull, prima a Salisburgo e poi a Lipsia. L'unico neo? l'esperienza non proprio felice al Chelsea, terminata dopo soli 7 mesi e con risultati piuttosto deludenti.

La lista si conclude con Michael Edwards, che vanta un passato di oltre 10 anni al Liverpool (dal 2011 al 2022): per i Reds ha ricoperto i ruoli di match analysis, osservatore e infine direttore sportivo. Un uomo che conosce il calcio inglese come le sue tasche, ma che forse non ha la giusta preparazione nel mercato europeo. Quel che è certo è che il sostituto di Thiago Pinto verrà selezionato entro qualche giorno, per ripartire subito con il progetto e per affiancare un nuovo allenatore che ha si, molta voglia di fare, ma anche poca esperienza.