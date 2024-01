Il VAR sbaglia in Anderlecht-Genk: il tribunale fa ripetere la partita

Sentenza storica del tribunale, che fa rigiocare la partita tra Anderlecht e Genk. Nel corso del match di Jupiler League un chiaro errore da parte del VAR, che ha portato gli ospiti a fare ricorso, poi vinto. Il risultato del match disputatosi lo scorso 23 dicembre è, così, da considerarsi nullo.

Clamoroso episodio quello andato in scena nella Jupiler League belga; il VAR sbaglia in occasione di un rigore in Anderlecht-Genk e la sentenza del tribunale è storica: risultato annullato e partita da rigiocare. Il match in questione era andato in scena lo scorso 23 dicembre e ora dovrà essere fissata una data per il nuovo incontro, a seguito del ricorso portato avanti dagli ospiti.

VAR, la dinamica dell'episodio in Anderlecht-Genk

Siamo al ventitreesimo minuto del primo tempo, quando l'arbitro fischia un calcio di rigore contro la squadra di casa. Dal dischetto va Heynman che sbaglia, ma il gol arriva lo stesso grazie a Yira Sor, che segna su ribattuta. Il gol viene però annullato, perché il centrocampista era entrato in area di rigore troppo presto. Stessa cosa, però, è stata fatta da due giocatori dell'Anderlecht: il rigore, perciò, andava ribattuto, mentre l'arbitro ha deciso di assegnare una punizione per i padroni di casa, con il VAR che non ha provveduto a richiamarlo e correggerlo.

Il risultato finale è di 2 a 1 per l'Anderlecht, con gli ospiti che decidono di fare ricorso. La sentenza ufficiale crea un precedente storico: risultato annullato e partita da ripetere. Questo il comunicato diramato dal Genk: "Il Consiglio disciplinare del calcio professionistico ha deciso che la partita Anderlecht - KRC Genk della fine dello scorso anno dovrà essere rigiocata. Il Consiglio disciplinare si è inizialmente dichiarato competente a pronunciarsi su questo caso. Ciò ha annullato la precedente decisione del Dipartimento arbitri professionisti di non rigiocare la partita. Il Consiglio ha poi seguito la tesi del KRC Genk secondo cui la direzione della gara ha applicato erroneamente il regolamento nella fase del rigore in questione. Il KRC Genk spera che si trovi presto una data per rigiocare la partita".

Una sentenza che, come detto, crea un importante precedente. Considerate le numerose proteste di quest'anno nei confronti di arbitri e VAR, infatti, non è da escludersi che si possa optare per rigiocare la partita anche in altre occasioni, e rimane da valutare come decideranno di comportarsi di conseguenza gli altri campionati in Europa.