Juventus, Allegri è in bilico: e ai bianconeri piace Thiago Motta...

Un punto nelle ultime tre partite che costa l'abbandono del sogno scudetto per la Juventus. Gli scarsi risultati hanno riportato a Torino il malcontento nei confronti di Massimiliano Allegri, che sin qui non ha dato un'identità di gioco alla squadra eccetto il puro risultatismo.

Un solo punto conquistato in tre partite, è questo l'esiguo bottino dei bianconeri che ha spento l'entusiasmo per la corsa scudetto: virtualmente a -10 dall'Inter capolista, la posizione di Massimiliano Allegri non appare più così salda per la prossima stagione, con la Juventus che sta valutando diversi profili, tra cui quello di Thiago Motta.

Juventus, Thiago Motta per cambiare l'identità di gioco

La sconfitta casalinga con l'Udinese, cui si aggiunge quella di San Siro nel Derby d'Italia ha riacceso il malcontento dei tifosi juventini, in particolare di quella fetta di tifo che non digerisce il modo di giocare proposto dal tecnico toscano. Poche idee e scarsa incisività in attacco, punti deboli apparsi quanto mai lampanti contro un'Inter che, al contrario, gioca bene e fa divertire.

Per questi motivi sembra sempre meno probabile che Max Allegri sieda sulla panchina della Juventus per la stagione 2024-25. La Vecchia Signora starebbe monitorando diversi profili di allenatori e tra questi c'è anche Thiago Motta, rivelazione di questa Serie A insieme al suo Bologna. Difficilmente il tecnico rimarrà in rossoblu per il prossimo anno e, anche in caso di Europa, potrebbe provare l'esperienza in una grande squadra.

Proprio l'eventuale arrivo di Thiago Motta a Torino rappresenterebbe uno stacco importante con il passato. Il risultatismo allegriano del corto muso, che sembra essere giunto al capolinea con i bianconeri, contro l'estetismo ed il bel gioco di Motta. Bel gioco che, idealmente, dovrebbe tendere a valorizzare anche quelle individualità tecniche che sin qui stanno faticando ad esprimersi: vedasi Vlahovic, a secco di gol prima del filotto nelle ultime partite, e Federico Chiesa (solo due gol nelle ultime 15 partite).