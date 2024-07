Calcio, Cesena: torna in Serie B! Dopo sei anni, arriva il regalo più atteso. Decisiva la vittoria sul Pescara. Ecco i numeri del trionfo

Il Cesena, senza attendere l'arrivo del giorno di Pasqua, scartoccia l'uovo dal quale viene fuori la graditissima sorpresa della Serie B. La vittoria sul Pescara, dinanzi a un "Dino Manuzzi - Orogel Stadium" addobbato a festa per i Bianconeri, sancisce il ritorno nel campionato cadetto, atteso già da diverse settimane. Ecco i numeri del trionfo.

Il Cesena torna in Serie B! Il primo posto del Girone B della Serie C diventa matematico, alla vigilia del giorno di Pasqua. La società romagnola si è regalata la sorpresa più bella di questa stagione, festeggiando come meglio non poteva dinanzi al calorosissimo pubblico del "Dino Manuzzi - Orogel Stadium", pronto a far esplodere la festa. Non è stato agevole ottenere i tre punti sul Pescara arrivati dopo un'attesa di 87 minuti, quando Edoardo Pierozzi riusciva a insaccare con un colpo di testa la rete decisiva che sanciva la vittoria più importante della stagione.

Il Cesena torna in Serie B

Le tappe di un percorso lungo sei anni verso il ritorno in Serie B iniziano il 16 luglio 2018, giorno in cui l'Associazione Calcio Cesena non riusciva a iscriversi in Serie C dopo una nefasta retrocessione, aderendo all'istanza di fallimento. Sette giorni più tardi, il nuovo club denominato Cesena Football Club S.p.A. affida sia i colori sociali che il logo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Romagna Centro che, successivamente, assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica Romagna Centro Cesena. Ripartendo dalla Serie D, la squadra romagnola riesce a tornare tra i professionisti dopo una sola stagione, vincendo il Girone F. Sempre nel 2019, cambia nuovamente la denominazione della società con Cesena Football Club. Dopo cinque tentativi di risalita dalla Serie C, la 2023/24 si trasforma, quindi, in una stagione storica con il nuovo approdo in cadetteria.

Inoltre, il 20 dicembre 2021 viene formalizzato il passaggio del 60% delle quote societarie del club alla "JRL Investments Partners", società statunitense di servizi finanziari guidata da Robert Lewis e John Aiello, i quali rilevano il 100% dell'intero pacchetto il 28 novembre 2022.

Il merito di questo successo è da ripartire, naturalmente, con tutti i componenti della società ma resta indiscutibile l'apporto dell'allenatore Domenico Toscano (alla quarta promozione in carriera in Serie C), il quale ha condotto con tenacia e determinazione un gruppo trascinato, principalmente, dalle prodezze di uno straripante Cristian Shpendi, autore di 20 reti fin qui siglate, ben assistito dai compagni di reparto Augustus Kargbo (9 reti) e Simone Corazza (8 reti). Dopo 34 giornate (ne restano ancora quattro), l'eccezionale bottino è di 86 punti, frutto di 27 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte.

La grande festa, sotto le note di "Romagna mia", è già cominciata.