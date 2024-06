Calcio, Nazionale: Acerbi lascia il ritiro degli Azzurri. Le accuse di razzismo da Juan Jesus. Ecco cosa rischia il calciatore dell'Inter

Un amaro risveglio per il calciatore dell’Inter che, all'indomani dell'episodio dell'espressione incriminata rivolta a Juan Jesus in Inter-Napoli, ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana in vista delle prossime amichevoli. Dopo un confronto con il CT Luciano Spalletti e tutto il gruppo degli Azzurri, spiegando la propria versione di quanto accaduto, è stato deciso di escluderlo. Ecco cosa rischia.