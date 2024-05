Calcio, PSG: grave infortunio per Lucas Hernandez. Stagione finita per il calciatore francese. Ecco i tempi di recupero

Le preoccupazioni delle ultime ore facevano presagire il peggio. Purtroppo, così è stato per il calciatore del Paris Saint-Germain, fratello maggiore di Theo, il quale ha riportato un grave infortunio durante la gara valida per la semifinale d'andata della UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund. Ecco quali i tempi di recupero.

Brutta tegola in casa PSG. Arriva un grave infortunio per Lucas Hernandez, classe 1996 e fratello maggiore di Theo, calciatore del Milan. Le condizioni per il problema al ginocchio sinistro, durante la semifinale d'andata della UEFA Champions League disputata al "Signal Iduna Park" contro il Borussia Dortmund (1-0 in favore della squadra tedesca), avevano mandato subito in apprensione lo staff del club transalpiono.

PSG: grave infortunio per Lucas Hernandez

All'indomani della gara disputata, sono arrivate le conferme, per nulla confortanti, da parte dell'equipe medica: confermata la rottura del crociato sinistro per il difensore del PSG. Le possibilità di vederlo in campo a Parigi sono prossime allo zero e si teme uno stop molto lungo, che gli impedirebbe di partecipare anche all'Europeo con la Francia di Deschamps.

In virtù della risonanza magnetica svolta, il calciatore sarà costretto a saltare non solo la semifinale di ritorno del 7 maggio ma, soprattutto, gli Europei in programma il prossimo giugno in Germania con la propria Nazionale guidata dal CT Didier Deschamps. La sua stagione, purtroppo, termina anzitempo. Ancora una volta, è stato il ginocchio ad averlo tradito, in quanto aveva ricevuto la lesione del legamento crociato anteriore di quello destro durante la gara Francia-Australia (4-1) dei Mondiali 2022 in Qatar, con il conseguente stop forzato di circa 7 mesi.

L'episodio incriminato è avvenuto al minuto 36, durante l'azione di gioco che ha portato alla rete decisiva di Niclas Füllkrug; nelle battute successive, sembrava che riuscisse a restare in campo ma, dopo aver provato per qualche minuto, ha dovuto richiamare l'attenzione della sua panchina per essere sostituito al 43' da Lucas Beraldo.

Nel palmarès personale di Lucas Hernandez spicca il titolo di Campione del Mondo con la Francia nel Mondiale del 2018 in Russia, oltre che una UEFA Champions League e un Mondiale per Club nel 2020 con il Bayern Monaco.