Modena-Como, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Modena-Como si gioca domenica 5 maggio alle 15 per la 37a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Lariani promossi in Serie A in caso di vittoria, padroni di casa virtualmente salvi

Modena-Como, dove vederla? Domenica 5 maggio, alle ore 15, si disputerà la partita Modena-Como, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Pierpaolo Bisoli e Osian Roberts si sfideranno allo stadio Alberto Braglia per un match che può decidere la seconda promozione diretta in Serie A.

Dove vedere Modena-Como in tv e streaming

Il match Modena-Como sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 14.30 su Sky Calcio, al canale 254 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN, invece, bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Modena-Como, come c'arrivano le due squadre

Il Como è a tre punti dal ritorno in Serie A, categoria dalla quale i lariani mancano da 21 anni. Per chiudere il discorso con una giornata d’anticipo la formazione di Roberts dovrà però tornare da Modena con la vittoria o comunque non con un risultato peggiore del Venezia, impegnato in casa contro la Feralpisalò. Pena, il rinvio all’ultima giornata del verdetto sulla seconda squadra promossa in A dopo il Parma.

Cutrone e compagni non potranno avere il supporto dei propri tifosi, o almeno di quelli residenti nella provincia di Como, ai quali è stata negata la possibilità di assistere al match a scopo preventivo alla luce dell’accesa rivalità tra le due tifoserie. Per 6000, comunque, l'appuntamento è al Sinigaglia, dove saranno allestito ben quattro maxischermi. Il Modena proverà a guastare la festa. Non ancora aritmeticamente salva, la squadra di Bisoli cercherà di congedarsi al meglio dai propri tifosi, per riscattare il derby perso contro la Reggiana e in generale un girone di ritorno più che deludente.

Modena-Como, le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Pergreffi, Cotali; Battistella, Santoro, Palumbo, Corrado; Strizzolo, Manconi. All.: P. Bisoli.

COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Gabrielloni, Cutrone. All.: O. Roberts.

Modena-Como, i precedenti

Il bilancio delle 29 partite giocate al Braglia tra Modena e Como vede gli emiliani in netto vantaggio con 12 successi e altrettanti pareggi e solo sei affermazioni ospiti, l’ultima delle quali risale alla Serie B 2015-’16 (2-1). La storia delle due squadre è ricca di comuni cadute e risalite, oltre che di episodi controversi che avrebbero acceso la rivalità tra le tifoserie.

Tra essi il pugno sferrato dal comasco Ferrigno all’ex compagno Bertolotti, in forza al Modena, al termine della partita del 19 novembre 2000, andata di una stagione che si sarebbe conclusa con la promozione in B di entrambe le squadre, capaci poi di completare insieme il doppio salto in A nella stagione successiva. Proprio all'annata successiva risale l’unica sfida diretta giocata in Serie A, che coincide anche con l’ultimo pareggio in terra emiliana. L’8 dicembre 2002 finì 1-1 con gol di Sculli e Bjelanovic.

L'arbitro di Modena-Como sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi di Roma 2 e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa. Al Var Ivano Pezzuto di Lecce, Avar Giuseppe Collu di Cagliari.