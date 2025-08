Intervista esclusiva ad Alberto Malusci: “La Fiorentina con Pioli sarà la sorpresa della stagione. Ecco la griglia della prossima Serie A. Che bravo Corvino! Su Vlahovic e Lookman…”

Intervista all'ex calciatore Alberto Malusci che ha parlato con noi di Celeste Pin, della Fiorentina, del Lecce di Pantaleo Corvino, della griglia di partenza della prossima Serie A, di Lookman e Vlahovic. Tanto calcio e calciomercato per i nostri lettori e le nostre lettrici.

Nelle ultime ore abbiamo raggiunto, in esclusiva, Alberto Malusci. L’ex difensore di Fiorentina (soprattutto), ma anche di Lecce, Olympique Marsiglia, Cosenza, Foggia, Catania ed altre compagini ci ha detto la sua sui temi principali di calcio e calciomercato di questi giorni.

L’intervista parte, ovviamente, con un ricordo commosso di Celeste Pin.

Salve Alberto Malusci, partiamo con un doveroso pensiero su Celeste Pin: qual era il vostro rapporto e come ti piacerebbe rammentarlo?

Celeste lo ricordo come un amico leale e sincero, mi ha veramente dato tanto, sotto l’aspetto umano e calcistico. Io ho esordito giovanissimo e lui mi ha insegnato molto in campo: lo ringrazio per tutti i consigli che mi ha dato. Mi ha detto, poi, la seguente frase quando ho smesso di giocare: “Tu hai raccolto meno di quanto meritassi”. Delle parole che mi sono rimaste nel cuore e lo ringrazierò sempre per questo pensiero che mi ha dedicato.

Cosa ti ha convinto di più e cosa di meno di queste prime apparizioni estive della Fiorentina?

La premessa è doverosa. Il calcio estivo non ha nulla a che vedere col campionato, le partite di pre-stagione servono solo per mettere benzina nelle gambe dei calciatori e, ovviamente, anche per dare una fisionomia alla squadra. Ma vanno giudicate per quelle che sono.

Mi ha convinto il fatto che ho già visto una Viola diversa, che cerca di far gioco, senza aspettare gli avversari, gioca dei metri più avanti rispetto al passato. Mi piace l’allenatore, una garanzia per la Fiorentina, che è cresciuto tanto negli ultimi anni e migliorerà la squadra gigliata. Lavorerà lui in prima persona sulle cose che ancora non vanno, ma è normale che al momento ci siano degli aspetti da migliorare.

Quanti giocatori mancano alla Viola ed in quali ruoli per completare la rosa? E se c’è un calciatore in particolare che consiglieresti a Pioli?

Sì, mancano degli acquisti per essere una Fiorentina determinante ed autentica sorpresa della stagione. Va preso un attaccante come riserva di Dzeko e Kean, poi Sohm ed un altro centrocampista.

Come consigli di giocatori, là davanti mi piacerebbe tanto Piccoli del Cagliari. Sarebbe un’ottima alternativa, che può far bene nei ritagli di tempo a sua disposizione, oppure quando sarà chiamato in causa dal primo minuto. E, poi, un centrocampista alla Pizarro che possa prendere in mano la squadra.

Veniamo al Lecce ed a Pantaleo Corvino: quanto il dirigente dei salentini (con la sua esperienza) è ancora bravissimo in un calciomercato che ora si fa tanto anche con l’ausilio delle nuove tecnologie?

Sicuramente l’esperienza è il fattore decisivo. Ho conosciuto Pantaleo nel 2000 proprio quando mi portò a Lecce. Sta al passo con i tempi. Non si fa influenzare da nessuno, ha il suo modo di lavorare ed è bravissimo a pescare calciatori sconosciuti a stampa ed a tutti, che poi si rivelano determinanti. Le sue plusvalenze che lo hanno reso famoso sono eccellenti. È una persona ed un dirigente sportivo da studiare per le nuove generazioni.

Se ti chiedessi di disegnare, come in Formula 1, le prime tre fila di squadre ai nastri di partenza della prossima Serie A, come le imposteresti?

Allora ti dico in ordine: Inter, Napoli, Milan (che con Allegri ritroverà continuità). Poi, come outsider, ti dico la Fiorentina che, con gli acquisti che può far da qui a fine mercato, può imparare a dar fastidio a tutte. E, a seguire, la Roma, altra possibile sorpresa della nuova stagione.

La rottura tra Lookman e l’Atalanta in che posizione ti mette? Le ambizioni di maggiori guadagni e maggiori successi sono legittime, per carità, ma non dovrebbero anche i calciatori imparare a rispettare gli impegni assunti per iscritto?

Io sono per rispettare gli impegni assolutamente. Se viene l’Inter di turno, io sono d’accordo e l’Atalanta no, io devo rispettare la volontà dell’Atalanta. Il contratto oggi, invece, vale meno di 0, rispetto ai tempi miei.

Io sono per le parole rispetto e riconoscenza, che non ci sono più sul vocabolario di oggigiorno. D’altronde, quando si creano delle sinergie con la propria società e poi ci si lascia male, diventano delle cose brutte da vedere anche per chi è fuori da questo mondo del calcio.

Chiudiamo, Alberto Malusci, con Dusan Vlahovic. In quale squadra pensi che possa andare a giocare nella prossima stagione?

Alla Juventus non ha fatto bene, dopo esser stato acquistato da una realtà importante come la Fiorentina. Non ha reso di certo per le qualità che ha. Spero per lui che possa trovare una società con cui possa esprimersi al meglio. Credo che rimarrà molto probabilmente nel campionato italiano; il meglio lo ha dato, fin qui, alla Viola, ora ha bisogno di un allenatore che gli dia fiducia incondizionata, una maglia da titolare. E costui può essere proprio Allegri, al Milan. Ecco che, allora, potremmo rivederlo a certi livelli.