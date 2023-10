Il Bayern Monaco festeggia il rientro di Manuel Neuer con un 8 a 0

Dopo un infortunio durato quasi un anno, il gigante tedesco Manuel Neuer ha fatto il suo ritorno a casa. Per il portiere classe '86, rientro negli 11 titolari e fascia al braccio in occasione dell'abbondante 8 a 0 del Bayern Monaco ai danni del Darmstadt.

Fuori dai campi di gioco per 331 giorni a causa di un infortunio mentre sciava, Manuel Neuer vede la luce e festeggia il suo rientro da titolare con un sonoro 8 a 0 ai danni del Darmstadt. Il portierone tedesco si era rotto tibia e perone lo scorso dicembre e oggi, con la fascia di capitano al braccio, fa il suo ritorno a casa, in un'Allianz Arena tutta per lui.

Il rientro di Neuer è una festa del gol

Il match, conclusosi nel primo tempo a secco di gol, è caratterizzato da ben tre espulsioni: una, quella di Kimmich, per il Bayern, e due per il Darmstadt. Nella ripresa, poi, sono i padroni di casa a scatenarsi, con un Harry Kane ispirato e autore di una tripletta (sono 12 gol in 9 partite per lui in Bundesliga).

Settima vittoria in campionato per il Bayern Monaco, che supera momentaneamente in classifica Leverkusen e Dortmund, che domani possono provare il controsorpasso. La festa si scatena al fischio finale, con i bavaresi che possono tornare a contare sul loro leader. Il tecnico Tuchel lo aveva annunciato in conferenza stampa e così è stato, con il portiere classe '86 che mancava negli 11 titolari dall'11 novembre dello scorso anno, nel match vinto per 0 a 2 contro lo Schalke 04.

Fino a questo momento, il gigante tedesco è stato sostituito da Sven Ulreich, mentre la scorsa stagione i pali della porta del Bayern erano stati difesi da Yann Sommer, ingaggiato nella finestra invernale (e ceduto poi all'Inter) proprio per sostituire Neuer. Ritornato ora dopo il brutto infortunio, per il portiere trentasettenne la speranza è quella di tornare protagonista sia in Bundes che in Champions, per riportare il suo Bayern, ancora una volta, sul tetto del mondo.