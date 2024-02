Bundesliga, Bochum-Bayern Monaco: interrotta per lancio di palline da tennis. Nuova protesta del pubblico. Ecco sta accadendo in Germania

Un'altra protesta del pubblico calcistico tedesco, stavolta in Bochum-Bayern Monaco, con un'azione singolare. La gara, valevole per la 22° giornata di Bundesliga 2023/24, è stata interrotta a causa di un fitto lancio di palline da tennis da parte dei sostenitori locali. Ecco cosa sta accadendo in Germania e perché.

Oltre al pallone, anche palline da tennis in Bochum-Bayern Monaco di Bundesliga. La gara, valevole per la 22° giornata del massimo campionato tedesco 2023/24, è stata interrotta per due volte a causa della reazione del pubblico di casa che ha manifestato il proprio dissenso con un'azione singolare. Fitto lancio di palline da tennis all'indirizzo del terreno di gioco che ha costretto l'arbitro, Daniel Schlager, a interrompere per diversi minuti lo spettacolo in due momenti distinti della gara. Perché è accaduto?

Bochum-Bayern Monaco, palline da tennis in campo

E' il prosieguo di una protesta generata a causa di importanti decisioni prese dalla Federcalcio tedesca per il futuro del calcio nel proprio Paese. Difatti, in un'Assemblea dell'11 dicembre scorso, in cui sono stati coinvolti tutti i Presidenti dei club della Bundesliga e Bundesliga 2, c'è stata l'approvazione alla proposta della Lega Calcio tedesca riguardante l'ingresso dei fondi d'investimento esteri e dei rispettivi capitali (private equity) per cedere una parte dei diritti televisivi, esattamente l'8%. I 36 club dei due massimi campionati di calcio della Germania hanno dato parere positivo, in controtendenza a una prima votazione avvenuta nella primavera 2023, in cui ci fu il "niet" a riguardo.

Stavolta, sono stati scrutinati 24 voti a favore, esattamente i 2/3. La conseguenza è stata la pronta contestazione da parte dei tifosi di quelle società i cui Presidenti hanno votato a favore di questa proposta; con il passare del tempo, il malcontento su questa decisione si è ingigantito a tal punto da coinvolgere tutto il movimento calcistico tedesco.

Varie forme di protesta in svariati stradi: l'ultima, proprio in questa gara in cui la squadra di Thomas Tuchel ha ricevuto l'ennesima debacle stagionale, con il 3-2 finale in favore del Bochum. Al 21', gara interrotta provvisoriamente per il lancio di palline da tennis all'interno del terreno di gioco; occorrono 7 minuti per ripristinare il tutto, per poi passare alla regolare ripresa del gioco. Nel secondo tempo, al minuto 54, nuovo lancio: l'arbitro Daniel Schlager è costretto, nuovamente, a interrompere la gara; ulteriori 8 minuti di attesa per poi rivedere rotolare il pallone, fino al regolare termine della gara.

C'è il serio pericolo che questa non sarà l'ultima gara che vedrà il manifestare di questa protesta piuttosto delicata.