Calcio, Bayer Leverkusen: Campione di Germania! E' la prima Bundesliga nella storia del club. Xabi Alonso portato in trionfo. Ecco i numeri

Il Bayer Leverkusen vince per la prima volta nella sua storia la Bundesliga. Dopo 61 edizioni dal primo campionato nazionale a girone unico istituito nel 1963, il club delle "Aspirine" riesce a conquistare il titolo di Campione di Germania 2023/24 straripando sul fronte dei risultati. Xabi Alonso entra di diritto nella storia del club e viene portato in trionfo dai suoi tifosi. Ecco i numeri.

Il sogno diventa realtà. Il Bayer Leverkusen diventa Campione di Germania! E' il primo titolo di Bundesliga nella storia del club delle "Aspirine", dopo 61 edizioni del massimo campionato di calcio tedesco dall'edizione 1963/64, quando venne istituito il girone unico. Si tratterebbe ugualmente del primo trionfo in ambito nazionale, se si considerano anche tutte le edizioni dei campionati riconosciuti dal 1902, l'anno in cui si disputò la prima "Verbandsliga" vinta dall'VFB Lipsia.

Bayer Leverkusen: Campione di Germania

Per il titolo mancava soltanto l'ufficialità, con un conto alla rovescia iniziato già da diverse settimane, complice anche i risultati delle dirette concorrenti, in particolare quelli del Bayern Monaco. Un'attesa lunga da oltre 120 anni di storia del calcio in Germania, quella che i tifosi del Bayer Leverkusen attendevano con trepidazione e che avevano vissuto nel 2002, l'anno più prolifico del club rossonero sul profilo dei risultati, quando arrivò al secondo posto a 69 punti, uno in meno dell'allora Campione di Germania, il Borussia Dortmund. Nello stesso anno, il club della Vestfalia raggiunse il prestigiosissimo traguardo della finale della UEFA Champions League, in cui prevalse il Real Madrid con il 2-1 nei tempi regolamentari dello "Hampden Park" di Glasgow.

La vittoria schiacciante della 29° giornata di campionato per 5-0 contro il Werder Brema (reti di Victor Boniface, Granit Xhaka e tripletta di Florian Wirtz), dinanzi al visibilio della "BayArena", ha soltanto ufficializzato un trionfo straripante degli uomini guidati da Xabi Alonso, artefice indiscusso di questa impresa che entra di diritto nella storia del club e del calcio tedesco. Difatti, includendo anche quest'ultima, per il coach spagnolo sono 43 le gare consecutive senza conoscere la sconfitta, pareggiando il record di gare stabilito da Antonio Conte ai tempi della Juventus nella stagione 2011/12.

Con 79 punti a cinque giornate dalla conclusione, il Bayer Leverkusen diventa aritmeticamente irraggiungibile ma lo era diventato già da diverse settimane, quando il ruolino di marcia diventava sempre più imponente: 25 vittorie, 4 pareggi e zero sconfitte. Inoltre, è in finale nella DFB Pokal, la Coppa di Germania, da contendersi con il Kaiserslautern il prossimo 25 maggio, oltre a essersi aggiudicata la gara di andata dei quarti di finale della UEFA Europa League, grazie al 2-0 a domicilio contro il West Ham United.

Ecco che arriva in bacheca il primo "Meisterschale" da aggiungersi ai soli due titoli ottenuti: la Coppa UEFA nel 1988 e la Coppa di Germania nel 1993. E non è ancora finita...!