Lista Champions Juve: De Sciglio, Khedira e Rugani fuori? Queste le probabili scelte fatte dal mister Andrea Pirlo a pochi giorni dalla presentazione delle liste ufficiali per la prossima stagione in UEFA Champions League.

Lista Champions Juve: non convocati De Sciglio, Khedira e Rugani?

Attualmente la rosa è di 25 elementi, ma la lista da presentare alla Uefa è di 22 giocatori. La Juventus proverà ad alleggerire la rosa in questi ultimi giorni di mercato per diversi motivi. Sicuramente la principale necessità è diminuire il monte ingaggi, inoltre si punta anche a monetizzare per rimpinguare le casse societarie. Allo stesso tempo però c’è anche il problema lista Champions Juve.

Se dovesse rimanere questa rosa da qui a fine mercato, tre giocatori non potranno essere iscritti alla lista Champions League. Per questo motivo non è escluso che vengano ceduti tre elementi dell’organico bianconero, per evitare di avere giocatori inutilizzabili nella massima competizione europea. I nomi più gettonati sono quelli di Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Sami Khedira: bisogna anche dire che è molto probabile che la Vecchia Signora riesca a piazzarli sul mercato prima della data di presentazione della lista alla Uefa prevista il prossimo 6 ottobre. La lista Champions Juve prevede che in rosa ci siano 22 giocatori, anche se al momento ce ne sono ben 25 tra difensori, centrocampisti ed attaccanti. Questa la situazione dei tre giocatori: De Sciglio potrebbe finire al Paris Saint-Germain, Rugani piace in Premier League, mentre Khedira sarebbe vicino alla rescissione consensuale.

Il regolamento della Uefa in merito alla lista dei giocatori da iscrivere per la Champions League è evidentemente molto ferreo. Si considerano giocatori cresciuti nel vivaio i calciatori da 15 a 21 anni che hanno militato almeno due stagioni con una determinata società. Non rientrano in questa categoria i giocatori in prestito in un’altra squadra. Devono essere almeno quattro i giocatori cresciuti nelle giovanili nella lista Champions Juve.