DIRETTA – Juventus-Chelsea ore 21: formazioni ufficiali

DIRETTA – JUVENTUS-CHELSEA – CHAMPIONS LEAGUE –

All’Allianz Stadium di Torino torna la Champions League. Alle 20,45 di mercoledì 29 settembre 2021 andrà in scena Juventus-Chelsea, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi. Le due squadre del Gruppo H verranno arbitrate dallo spagnolo Manzano. Qui il commento della Diretta – Juventus-Chelsea a partire dalle ore 21.

La Juventus, che in campionato arranca a carburare, ha iniziato alla grande la Champions League: 3-0 al Malmoe nella gara d’esordio. Oggi c’è il Chelsea e non sarà semplice, soprattutto considerando che Max Allegri dovrà fare a meno di due pezzi da 90: Alvaro Morata e Paulo Dybala, due attaccanti principali della rosa.

Il Chelsea arriva da un brutto ko in campionato ad opera del Manchester City. I blues avranno intenzione di rifarsi, soprattutto per i tifosi. Il cammino in Champions è ancora lungo, ma Lukaku e compagni proveranno a contrastare i bianconeri per raggiungere la testa della classifica.

Juventus-Chelsea, formazioni ufficiali – prima della diretta –

JUVENTUS (): – in attesa –

CHELSEA (): – in attesa –



Juventus-Chelsea, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri

CHELSEA(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. All. Tuchel

ARBITRO: Manzano (Spagna)

ASSISTENTI: Barbero-Nevado (Spagna)

QUARTO UOMO: Luis Munuera (Spagna)

VAR: Martinez Munuera (Spagna)

AVAR: Van Boekel (Olanda)

Allegri porterà solo 19 giocatori. Portieri: Szcezsny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Kean.