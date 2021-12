Inter, un importante recupero per il Real Madrid: Inzaghi sorride

Buona notizia per Simone Inzaghi in vista della trasferta di Madrid: l’Inter avrà nuovamente a disposizione Stefan De Vrij. Il difensore ha definitivamente recuperato dal guaio muscolare rimediato durante una partita con la nazionale olandese a inizio novembre e tornerà titolare in Spagna domani sera.

L’Inter ritrova De Vrij. L’infermeria però è ancora piena

Con l’assenza del centrale olandese, Inzaghi aveva optato per una sostituzione “ruolo per ruolo” diretta con Andrea Ranocchia in campo contro Napoli e Shakhtar al posto dell’ex laziale. Una mossa che ha dato ottimi frutti, ma successivamente è arrivato un infortunio anche per il difensore umbro e per Aleksandar Kolarov. Avversità che hanno costretto l’allenatore piacentino a spostare Milan Skriniar centrale contando sulla collaborazione di Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco ai lati, con anche Alessandro Bastoni non al meglio (poi rientrato per la gara dell’Olimpico stravinta dall’Inter). Gli indisponibili abbondano ancora: Matteo Darmian e lo stesso Ranocchia si rivedranno nel 2022. Destino analogo, molto probabilmente, per Joaquin Correa che ha rimediato una distrazione muscolare durante la gara con la Roma.

Per affrontare domani il Real Madrid, l’Inter potrà dunque contare nuovamente sull’apporto di De Vrij. L’olandese agirà come al solito al centro della retroguardia, affiancato da Skriniar a destra e Bastoni a sinistra. Tornerà tra i titolari anche Lautaro Martinez, in panchina a Roma: in attacco giocheranno lui ed Edin Dzeko. Al Bernabeu l’Inter si gioca la possibilità di conquistare il primo posto nel raggruppamento. I nerazzurri avranno a disposizione solo la vittoria: i blancos, privi di Karim Benzema infortunato, possono contare invece su due risultati su tre. All’andata a San Siro vittoria madridista nel finale (0-1) grazie ad un gol di Rodrygo. Stavolta Ancelotti dovrebbe puntare su Luka Jovic (seguito con attenzione dall’Inter) al centro dell’attacco, con Marco Asensio e Vinicius Junior esterni offensivi.