Questa sera alle ore 20.45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, Ternana Juventus U23 si sfideranno per la finale di Coppa Italia di Serie C con la vincente del match che oltre a vincere il trofeo, potrà cominciare i playoff saltando i primi due turni preliminari e

dunque una ghiotta possibilità di ottenere un doppio colpo.

In questa stagione sospesa definitivamente ad inizio marzo per l’emergenza Covid-19 la squadra piemontese del tecnico Fabio Pecchia ha terminato il campionato al decimo posto con 36 punti in 27 gare disputate, mentre la formazione umbra di mister Fabio Gallo ha ottenuto un buon quinto posto con 51 punti in 30 match.

Finale Coppa Italia, dove vedere Ternana Juventus U23: diretta tv e streaming

Il match tra Ternana-Juventus U23 valevole per la finale di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in chiaro e in diretta tv su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del satellite), ma anche in streaming su Rai Play.

La gara sarà irradiata anche in diretta streaming da Eleven Sport, la pay tv online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e per la Coppa Italia; ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Ternana-Juventus U23, arbitro e probabili formazioni

L’arbitro del match sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Marco Trincheri di Milano ed Emanuele Yoshikawa Daisuke di Roma. mentre il quarto uomo sarà Ermanno Feliciani di Teramo.

Queste invece le probabili formazioni:

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakité, Celli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Damian; Partipilo; Ferrante, Vantaggiato.

JUVENTUS U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Coccolo, Delli Carri, Beruatto; Toure, Muratore; Del Sole, Marchi, Zanimacchia; Brunori.