Coppa Italia 2023/24: quali saranno i sedicesimi di finale ? Gli abbinamenti

Completato il tabellone dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/24. Non sono mancate le sorprese, come l'eliminazione di Empoli e Monza, sconfitte rispettivamente da Cittadella e Reggiana (entrambi club di Serie B). Tutti i risultati dei trentaduesimi di finale in riepilogo.

Venerdì 11 Agosto s'inizia con il Frosinone che piega a fatica il Pisa, 1-0 su autorete; netto successo dell'Udinese ai danni del Catanzaro con un perentorio 4-1; rocambolesca sequenza di reti al "Luigi Ferraris" in cui il Genoa prevale per 4-3 sul Modena (doppietta di Retegui); nel derby d'Emilia, il Bologna liquida il Cesena con un classico 2-0.

Sabato 12 Agosto si apre con l'exploit in trasferta del Cittadella sull'Empoli per 2-1; colpaccio del Parma a Bari con uno 0-3 ineccepibile sui pugliesi; rassicurante il 3-1 con cui l'Hellas Verona ha ragione dell'Ascoli; match al cardiopalma quello tra Cagliari e Palermo: tutto deciso ai supplementari e al 123' Di Pardo manda in visibilio la "Unipol Domus" per il 2-1 finale in favore dei sardi.

Domenica 13 Agosto si comincia con la vittoria di misura della Salernitana sulla Ternana per 1-0, grazie al solito Candreva; il Sassuolo getta il cuore oltre l'ostacolo per superare un ostico Cosenza: 2-2 al 90', espulsione decisiva al 100' di Calò e tonfo dei calabresi che subiscono 3 reti in 13' minuti: 5-2 il finale per la squadra di Dionisi; una rete di Almqvist al 27' consente al Lecce di superare di misura il Como per 1-0; Reggiana sugli scudi, ribalta ed espugna Monza per 2-1 e va avanti.

Lunedì 14 Agosto l'ultima delle quattro giornate previste: si parte con la vittoria della Cremonese che supera il Crotone, 1-1 al 90', 3-1 ai supplementari grazie a Vázquez e Pickel; occorrono i rigori per decretare la vincente tra Sampdoria e Südtirol (1-1 fino ai supplementari): l'ultimo penalty è di Murru, Pirlo ringrazia; anche per l'equilibrato confronto tra Spezia e Venezia (2-2 fino ai supplementari) sono necessari i rigori: decisivo l'errore di Zampano e passaggio del turno per i liguri; infine, qualche grattacapo di troppo per il Torino ma riesce a superare in rimonta la Feralpisalò per 2-1.

Coppa Italia 2023/24: i risultati dei trentaduesimi di finale

VENERDI 11 AGOSTO 2023

Ore 17:45, FROSINONE-PISA: 1-0

Marcatori: 7' Canestrelli (Aut.)

Ore 18:00, UDINESE-CATANZARO: 4-1

Marcatori: 9’ Lovric (U), 12’ Vandeputte (C), 49’ Beto (U), 64’ rig. Thauvin (U), 90'+3’ Lucca (U)

Ore 21:00, GENOA-MODENA: 4-3

Marcatori: 1′ Retegui (G), 29′ Manconi (M), 40′ Tremolada (M), 45'+3' Vasquez (G), 51' Gudmundsson (G), 57′ Retegui (G), 77' Gargiulo (M)

Ore 21:15, BOLOGNA-CESENA: 2-0

Marcatori: 2′ Corazza, 80′ Zirkzee

SABATO 12 AGOSTO 2023

Ore 17:45, EMPOLI-CITTADELLA: 1-2

Marcatori: 8′ Caputo (E), 61′ Amatucci (C), 80' Magrassi (C)

Ore 18:00, BARI-PARMA: 0-3

Marcatori: 9' Benedyczac, 34' Bonny, 75' Man

Ore 21:00, HELLAS VERONA-ASCOLI: 3-1

Marcatori: 2' Mboula (V), 39' rig. Forte (A), 45'+3' Dawidowicz (V), 47' rig. Djuric (V)

Ore 21:15, CAGLIARI-PALERMO: 2-1 (dts)

Marcatori: 100' Dossena (C), 120'+1' Soleri (P), 120'+3' Di Pardo (C)

DOMENICA 13 AGOSTO 2023

Ore 17:45, SALERNITANA-TERNANA: 1-0

Marcatori: 7' Candreva

Ore 18:00, COSENZA-SASSUOLO: 2-5 (dts)

Marcatori: 9' rig. Tutino (C), 45'+3' Bajrami (S), 79' rig. Pinamonti (S), 89’ Mazzocchi (C), 105’ Ceide (S), 115′ aut. Martino (S), 118' Mulattieri (S).

Ore 21:00, LECCE-COMO: 1-0

Marcatori: 27' Almqvist

Ore 21:15, MONZA-REGGIANA: 1-2

Marcatori: 22' D'Ambrosio (M), 64' Nardi (R), 84' rig. Cigarini (R)

LUNEDI 14 AGOSTO 2023

Ore 17:45, CREMONESE-CROTONE: 3-1 (dts)

Marcatori: 7' Tumminello (CRO), 30' Afena-Gyan (CRE) 105' Vázquez (CRE), 117' Pickel (CRE)

Ore 18:00, SAMPDORIA-SUDTIROL: 1-1 (8-7 dcr)

Marcatori: 17' Léris (SAM), 45'+4' Casiraghi (SUD)

Ore 21:00, SPEZIA-VENEZIA: 2-2 (6-5 dcr)

Marcatori: 19' Antonucci M. (S) , 54' Pohjanpalo J. (V), 60' rig. Moro L. (S) al , 81' Gytkjaer C. (V)

Ore 21:15, TORINO-FERALPISALO': 2-1

Marcatori: 18′ Di Molfetta (F), 22′ Vojvoda (T), 85′ Ilic (T)

Coppa Italia: i sedicesimi di finale

In virtù dei risultati del turno preliminare e dei trentaduesimi di finale, ecco il tabellone completo dei sedicesimi di finale:

BOLOGNA-HELLAS VERONA

CAGLIARI-UDINESE

CITTADELLA-CREMONESE

FROSINONE-TORINO

LECCE-PARMA

REGGIANA-GENOA

SALERNITANA-SAMPDORIA

SASSUOLO-SPEZIA