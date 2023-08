Coppa Italia, dove vedere Cosenza-Sassuolo: streaming gratis e diretta tv in chiaro ?

Il Sassuolo di Alessio Dionisi affronta in trasferta il Cosenza di Fabio Caserta al "San Vito - Gigi Marulla" e debutta ufficialmente con il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La vincente di questo confronto affronterà la vincente di Spezia-Venezia nei sedicesimi di finale del torneo.

Alle ore 18:00, al "San Vito - Gigi Marulla" di Cosenza, si disputerà il match Cosenza-Sassuolo, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/24. Prima di scoprire dove vedere Cosenza-Sassuolo in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Esordio ufficiale nella stagione 2023-2024 per il Sassuolo di Alessio Dionisi che affronta in trasferta il Cosenza di Fabio Caserta. I neroverdi, in precampionato, sono reduci dall'ultima amichevole in Germania disputata alla "Volkswagen Arena" contro il Wolfsburg, in una gara equilibrata terminata 1-1 al termine dei 90'. I "Lupi della Sila", invece, hanno affrontato nell'ultima amichevole il Frosinone allo "Stirpe", portando a casa un incoraggiante 3-3.

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai tiri di rigore. La vincente di questo match affronterà nei sedicesimi la vincente di Spezia-Venezia.

Cosenza-Sassuolo sarà diretta da Giuseppe Collu della Sezione AIA di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese della Sezione AIA di Palermo e Paolo Bitonti della Sezione AIA di Bologna; il IV Ufficiale sarà Giorgio Vergaro della Sezione AIA di Taurianova; VAR sarà Federico La Penna della Sezione AIA di Roma 1 e AVAR sarà Francesco Cosso della Sezione AIA di Reggio Calabria.

Cosenza-Sassuolo, le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; D'Orazio, Venturi, Meroni, Martino; Zuccon, Calò; Arioli, Tutino, D'Urso; Mazzocchi. Allenatore: Fabio Caserta.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Viña; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dove vedere Cosenza Sassuolo in tv e streaming

Il match Cosenza-Sassuolo, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta e in chiaro su "Italia 1"; il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match. La telecronaca della gara sarà a cura di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

