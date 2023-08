Coppa Italia, dove vedere Torino-Feralpisalò: streaming gratis e diretta tv in chiaro ?

Il Torino di Ivan Jurić ospita la Feralpisalò di Stefano Vecchi allo "Stadio Olimpico Grande Torino" e debutta ufficialmente con il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La vincente di questo confronto affronterà il Frosinone, già vittorioso sul Pisa (1-0), nei sedicesimi di finale del torneo.

Alle ore 21:15, allo "Stadio Olimpico Grande Torino", si disputerà il match Torino-Feralpisalò, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/24. Prima di scoprire dove vedere Torino-Feralpisalò in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Esordio ufficiale nella stagione 2023/24 per il Torino di Ivan Jurić che riceve la Feralpisalò di Stefano Vecchi. I granata hanno già affrontato proprio il club di Salò e Lonato del Garda in un'amichevole dello scorso 22 Luglio, in quel di Pinzolo: 2-0 in favore dei piemontesi, con reti di Schuurs e Savva. L'ultima amichevole del Toro è stata disputata in terra francese contro lo Stade de Reims, uscendone sconfitto per 2-1.

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai tiri di rigore. La vincente di questo match affronterà nei sedicesimi il Frosinone, già vittorioso sul Pisa (1-0).

Torino-Feralpisalò sarà diretta da Paride Tremolada della Sezione AIA di Monza, coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi della Sezione AIA di Lamezia Terme e Domenico Rocca della Sezione AIA di Catanzaro; il IV Ufficiale sarà Roberto Lovison della Sezione AIA di Padova; VAR sarà Valerio Marini della Sezione AIA di Roma 1 e AVAR sarà Oreste Muto della Sezione AIA di Torre Annunziata.

Torino-Feralpisalò, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore: Ivan Jurić.

FERALPISALO' (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Ceppitelli, Martella; Di Molfetta, Hergheligiu, Carraro; Felici, Sau, Guerra. Allenatore: Stefano Vecchi

Dove vedere Torino-Feralpisalò in tv e streaming

Il match Torino-Feralpisalò, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta e in chiaro su "Italia 1". Il match sarà disponibile in streaming anche su "Mediaset Infinity", sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match. La telecronaca della gara sarà a cura di Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese.

Canale TV: Italia 1

Streaming: Mediaset Infinity (www.mediasetplay.mediaset.it)