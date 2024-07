Calcio, Coppa Italia: Atalanta-Juventus finale dell'edizione 2023/24. Il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco il tabellone completo

Dopo l'esito delle semifinali che hanno visto il passaggio del turno di Atalanta e Juventus, eliminando, rispettivamente, Fiorentina e Lazio, arriva l'ultimo atto della 77° edizione della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24. Gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno quelli di Massimiliano Allegri Mercoledì 15 maggio, ore 21:00, allo "Stadio Olimpico di Roma". Ecco il tabellone completo del torneo.

Sarà Atalanta-Juventus la finale della 77° edizione della Coppa Italia Frecciarossa. Il 15 maggio prossimo le due compagini si affronteranno per l'ultimo atto del torneo, sotto i riflettori dello "Stadio Olimpico" di Roma, in programma alle ore 21:00.

Coppa Italia, finale Atalanta-Juventus

La prima semifinale ha visto prevalere la Juventus, dopo un doppio confronto avvincente contro la Lazio di Igor Tudor; gli uomini di Massimiliano Allegri sono riusciti a strappare il pass per la finale con un punteggio totale di 3-2: 2-0 per i bianconeri nella gara di andata, 2-1 per i biancocelesti in quella di ritorno. Proprio la rete di Arkadiusz Milik all'82', subentrato a Dušan Vlahović a distanza di un giro di lancette, diventa decisiva per ridurre il provvisorio doppio svantaggio laziale ma, soprattutto, per portarsi nuovamente in vantaggio nel computo complessivo delle reti. Resterà una delle sconfitte più piacevoli nella storia della "Vecchia Signora".

La seconda semifinale ha visto l'exploit dell'Atalanta che, con un netto 4-1 nella gara di ritorno, è riuscita a ribaltare una mai doma Fiorentina, vittoriosa per 1-0 nella gara dello "Artemio Franchi". Soltanto al minuto 93' arriva la rete decisiva, quella del 3-1 siglata da Ademola Lookman, inizialmente non convalidata e concessa dopo la verifica VAR. Sembrava fosse tutto pronto per ulteriori 30' dei supplementari ma Federico La Penna mostrava cenno che fosse tutto regolare, mandando il "Gewiss Stadium" in visibilio. Tre minuti più tardi Mario Pasalic sigillava la supremazia bergamasca con il 4-1 finale ma il gruppo di Gian Piero Gasperini faticato ben oltre le aspettative per avere ragione della squadra di Vincenzo Italiano che ha patito l'espulsione di Nikola Milenković al 53', sul parziale di 1-0 per la "Dea" siglato da Teun Koopmeiners all'8'.

Nonostante in 10, Lucas Martínez Quarta riusciva a mettere in pari la bilancia con l'1-1 al 64' ma, undici minuti più tardi, una bellissima realizzazione di Gianluca Scamacca portava i suoi compagni di squadra nuovamente in vantaggio.

Tabellone Coppa Italia 2023/24