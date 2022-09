Sturm Graz-Lazio streaming DAZN e diretta tv Sky o Tv8? Dove vedere Europa League

Il match Sturm Graz-Lazio, valido per la terza giornata del Gruppo F della Uefa Europa League 2022/23, si gioca giovedì 6 ottobre alle ore 18:45 alla Merkur Arena di Graz. La Lazio è ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno, però ha l’obbligo di riscattarsi dopo la tremenda batosta subita in Danimarca dal Midtjylland: ecco dove vedere Sturm Graz-Lazio tv e streaming.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Lazio Europa League

Europa League: Sturm Graz-Lazio, streaming gratis Mediaset Play e diretta tv in chiaro Tv8?

Sturm Graz-Lazio non sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Tv8 né in streaming su Mediaset Play.

Sarà però possibile assistere al match su Sky Sport. In alternativa, c’è la possibilità di guardare Sturm Graz-Lazio con Sky Go.

Come ogni sfida di Europa League, però, si potrà vedere la gara austriaca anche su Dazn, sia attraverso l’app per pc e smartphone, sia in tv grazie all’apposita applicazione per smart tv.