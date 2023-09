Francia-Irlanda: dove vedere la gara di qualificazione EURO 2024, Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

Riprendono le gare di qualificazione a EURO 2024. La Francia, alla sua quinta apparizione e prima nel Girone B a punteggio pieno, ospita l'Irlanda, terza in classifica con 3 punti in altrettante gare (1 vittoria e 2 due sconfitte). La gara si disputerà giovedì 7 settembre, ore 20:45, a Parigi. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Francia-Irlanda: dove vedere la gara di qualificazione a EURO 2024? Si giocherà al "Parco dei Principi / Parc des Princes" di Parigi, con calcio d'inizio in programma giovedì 7 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO PARIGI - "Parco dei Principi - Parc des Princes" DATA giovedì 7 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRO

Francia-Irlanda, dove vedere la gara ? Diretta TV e Live Streaming

Francia-Irlanda sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Inoltre sarà disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno - Canale 201, con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky;

Diretta TV: in chiaro, su TV8, Canale 8 del digitale terrestre e Canale 125 di Sky;

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.;

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili;

Live Streaming: su TV8, dal sito internet ufficiale per permettere la visione in chiaro dell'evento: www.tv8.it.

Diretta TV: Sky Sky Sport Uno - Canale 201 Diretta TV: TV8 TV8 - Canale 8 digitale terrestre (in chiaro)



TV8 - Canale 125 Sky Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW Live Streaming: TV8 TV8 - www.tv8.it (in chiaro)

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre:

FRANCIA [4-2-3-1]: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez; Tchoiuameni, Camavinga, Coman, Griezmann, Mbappé; Muani. Manager: Didier Deschamps

IRLANDA [3-4-2-1]: Bazunu; Collins, Egan, O'Shea; Knight, Cullen, McGrath, McClean; Smallbone, Obafemi; Ferguson. Commissario Tecnico: Stephen Kenny

Presentazione

Didier Deschamps scegli di convocare anche sei calciatori francesi che militano in club dalla Serie A: Maignan, Theo Hernandez e Giroud del Milan, Pavard e Thuram dell'Inter, Rabiot della Juventus. Di questi, soltanto i primi due elencati hanno la certezza di essere schierati tra i titolari, Oltre al portiere e al terzino tuttofare del Milan, potrebbero esserci anche Upamecano, Konaté e Koundé a completare la linea difensiva, mentre a centrocampo la coppia dei due mediani, Camavinga e Tchouameni. In avanti, Mbappé con Griezmann e Coman a comporre il trio per assistere anche l'unica punta di riferimento, Kolo Muani.

L'Irlanda, oltre all'estremo difensore Bazunun, dovrebbe presentare nella difesa a tre i seguenti calciatori: Collins, Egan e O'Shea. Centrocampo con linea a 4, in cui Knight e McClean dovrebbero essere posizionati sulle fasce, mentre Cullen e McGrath gli interni. In linea avanzata, l'unica punta Ferguson dovrebbe avere il summorto delle mezzepunte Smallbone e Obafemi.