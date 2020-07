Real Madrid-Villarreal streaming e dirette tv 16 luglio

Giovedì 16 luglio alle ore 21:00 è in programma Real Madrid-Villarreal, valevole per la 37esima giornata del massimo campionato spagnolo. Le due squadre si sfideranno allo stadio Alfredo Di Stéfano a Madrid a porte chiuse. All’andata avevano pareggiato 2-2, mentre la scorsa stagione vittoria dei madrileñi 3-2 e pareggio 2-2.

La squadra di Zinédine Zidane è prima in classifica (83 punti) e se vince stasera contro il submarino amarillo sarà decretato campione. Nella marcia immacolata della squadra della capitale nel post-lockdown del calcio, punteggiata da numerose decisioni arbitrarie e controverse di VAR che hanno aperto la strada alla vittoria in alcune partite, manca solo la ciliegina sulla torta contro il Villarreal. Ritornano disponibili Jovic e Nacho, al contrario degli acciaccati Marcelo e Reinier e James Rodrígues in aperta guerra con il mister.

Gli ospiti sono quinti in classifica (57 punti) e hanno bisogno di un punto nelle prossime due partite per garantirsi l’accesso diretto alla prossima Europa League. In realtà potrebbe anche finire quinto se Getafe e Real Sociedad perdono entrambe le partite. Il tecnico Calleja non potrà contare su Bacca, Barbosa, Ramiro Guerra, Mori.

Dove vedere Real Madrid-Villarreal in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 21:00 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, PC, Tablet, e persino sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv. Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.