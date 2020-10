Juventus, Paratici ci prova: un top player a parametro zero

Mancano ancora alcuni giorni alla chiusura del mercato e la Juventus si prepara a sferrare un colpo ad effetto. Fabio Paratici insieme allo staff bianconero stanno lavorando per sistemare la rosa, attraverso inevitabili cessioni, ma valutando anche opportunità clamorose per operazioni in entrata. Secondo il media sportivo spagnolo Todofichajes, il nome a cui ambirebbe la Juventus è David Alaba. L’austriaco infatti è in rotta con il suo attuale club, il Bayern Monaco, e non ci sono i presupposti per un rinnovo in terra tedesca. La scadenza di contratto nel 2021 e la possibilità di acquistarlo a parametro zero fa gola a tanti: non a caso i 2 club di Manchester si stanno già muovendo. Lo United vorrebbe trovare già in questi giorni l’accordo con il giocatore, così da blindarlo per la prossima stagione. Il City, invece, vista l’imminente scadenza di contratto punterebbe ad abbassare il prezzo con il Bayern per portarlo già da subito oltremanica. Il club di Andrea Agnelli, però, sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.

Alaba Juventus: Paratici lavora sotto traccia

Il classe 1992 gradirebbe la destinazione di Torino e Paratici sta facendo leva sulle preferenze del giocatore per provare a chiudere il colpo in tempi brevi. Un innesto, quello di David Alaba, che a partire dalla prossima estate potrebbe diventare una freccia imprescindibile nell’arco di Andrea Pirlo. Sia per la fascia esterna sinistra, ma anche come centrale di difesa: un giocatore ideale per il 3-5-2 del neo allenatore bianconero.