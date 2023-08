LaLiga, Almeria-Real Madrid: Belli...ngham e vincenti ! Gli highlights del match

Seconda trasferta consecutiva per il Real Madrid di Ancelotti per questa LaLiga 2023/24. Partita spigolosa per le "Merengues" ma emerge un Bellingham in forma strepitosa che realizza la prima doppietta e va a quota tre gol in due gare di campionato. Ecco gli highlights del match.

ALMERIA-REAL MADRID 1-3

Dopo aver domato l'Atletico di Bilbao per 2-0 all'esordio in LaLiga, le "Merengues" mettono in prima pagina la copertina di Jude Bellingham. Nella seconda trasferta consecutiva per il Real Madrid, il nazionale inglese sigla la prima doppietta della stagione e va subito a quota tre reti. Non sembrava, però, che fosse la giornata ideale per gioire, poiché l'Almeria sorprende il Real Madrid dopo appena 3': Robertone fornisce dalla sinistra un cross che taglia tutta la difesa madrilena e raggiunge Arribas che, al centro dell'area, si avventa di testa sul pallone dell'1-0.

Tuttavia, il Real Madrid non perde la calma e reagisce allo shock iniziale, trovando il pari al minuto 19, quando Bellingham scaraventa in rete dopo una serie di ribattute in area di rigore.

La possibilità di completare la rimonta potrebbe arrivare al termine del primo tempo, grazie un tiro violento di Kroos che buca la porta di Maximiano. L'intervento del VAR aiuta Jose Sanchez a non convalidare il potenziale 1-2 per un fallo precedente di Carvajal su Sergio Akieme.

Nella seconda parte del match, il Real Madrid trova il gol del vantaggio al 60' grazie un magnifico passaggio di Kroos che imbecca l'inserimento di Bellingham in area di rigore: colpo di testa quasi in stile "no-look" che non lascia scampo. Per l'inglese è la prima doppietta personale.

La prestazione di Bellingham s'impreziosisce ulteriormente, poiché al 73' regala l'assist che consente a Vinicius di siglare con un morbido pallonetto il 3-1 finale.

La vittoria ha confermato il buon momento del Real Madrid che mantiene il punteggio pieno dopo due giornate, mentre l'Almeria rimane ancora a zero punti in classifica. Belli…ngham e vincenti.

Ecco gli highlights del match offerti da DAZN.