Ci pensa sempre lui: due magie di Bellingham regalano il Clasico al Real

Prima con una bordata da 30 metri, poi al novantesimo, con un controllo super che regala la vittoria al Real Madrid nel Clasico. Ancora una volta sugli scudi Jude Bellingham, il classe 2003 che in una manciata di partite si è preso sulle spalle i Blancos.

Arrivato la scorsa estate per 103 milioni di euro dal Borussia Dortmund, Jude Bellingham non si ferma più: in pochi mesi si è preso sulle spalle il Real Madrid e oggi ha deciso il Clasico con altre due prodezze. Non basta il gol nei minuti iniziali di Gundogan, con il Barcellona che va k.o. in casa e cede il primato in classifica ai rivali di Madrid.

Super Bellingham domina il Clasico e fa volare il Real

Inizia male il match per gli uomini di Ancelotti, che vanno sotto per una leggerezza difensiva. Al termine di un primo tempo senza emozioni, sono i cambi del Real a dare la svolta: fuori Kroos e Rodrygo, dentro Modric e Joselu. Ma la prodezza la compie ancora una volta il numero 5 dei Blancos, che con un missile da 30 metri regala il pari ai suoi. Ma non finisce qui: proprio quando la partita sembrava indirizzata verso il pareggio (che non si verifica da 13 partite tra Barcellona e Real Madrid), ecco che Bellingham tira fuori un altro coniglio dal cilindro, facendo volare il suo Real al primo posto, a pari punti con la sorpresa Girona.

Nel Clasico dei Rolling Stones, presenti allo stadio ed omaggiati dal Barca con una maglia commemorativa, ruba ancora la scena il classe 2003, che a soli 20 anni è diventato immediatamente una colonna portante del club di calcio più prestigioso al mondo. Numeri da centravanti per un centrocampista di fantasia che manda al tappeto un Barcellona fin qui imbattuto all'Estadio Olimpico Lluis Companys. Per il sogno estivo di mercato di tantissime big, un inizio di stagione da sogno, caratterizzato da 10 gol in 10 partite in Liga e 3 gol in 3 presenze in Champions, il tutto condito da 3 assist complessivi.

Inevitabile pensare come un giocatore di così tanta qualità, con davanti ancora una carriera lunghissima, possa diventare il più forte al mondo. L'incoronazione arriva anche dall'ex attaccante e connazionale Gary Lineker, che ha affermato come egli possa diventare il calciatore inglese più forte di sempre. E insieme ai nomi di Mbappe e Haaland, forse, è arrivato il momento di aggiungere quello di Jude Bellingham.