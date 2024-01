LaLiga, dove vedere Getafe-Real Madrid: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

LaLiga EA Sports 2023/24 offre la sfida tra il Getafe di José Bordalas e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Davanti al pubblico del "Coliseum Alfonso Pérez" di Getafe, si gioca la gara valida per il recupero della 20° giornata del massimo campionato spagnolo. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

LaLiga EA Sports, dove vedere Getafe-Real Madrid? Si gioca al "Coliseum Alfonso Pérez" di Getafe, con calcio d'inizio in programma giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per il recupero della 20° giornata del massimo campionato spagnolo per l'edizione 2023/24.

LaLiga EA Sports 2023/24

20° giornata

Coliseum Alfonso Pérez DATA Giovedì 1 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Ricardo de Burgos Bengoetxea



Santiago Jaime Latre

LaLiga EA Sports, dove vedere Getafe-Real Madrid?

Getafe-Real Madrid viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Getafe-Real Madrid, Diretta TV su: DAZN.

Getafe-Real Madrid, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare de LaLiga EA Sports sono sempre disponibili sull'App DAZN.

La telecronaca DAZN di questa gara è affidata a Stefano Borghi.

Getafe-Real Madrid: probabili formazioni (con aggiornamenti)

GETAFE



4-4-2



Probabile formazione REAL MADRID



4-3-1-2



Probabile formazione 13

David Soria 13

Andriy Lunin 16

Diego Rico 20

Fran García 4

Gastón Álvarez 22

Antonio Rüdiger 15

Omar Alderete 6

Nacho 2

Djené 2

Dani Carvajal 12

Mason Greenwood 8

Toni Kroos 5

Luis Milla 12

Eduardo Camavinga 20

Nemanja Maksimovic 15

Federico Valverde 11

Carles Aleñá 5

Jude Bellingham 10

Enes Ünal 11

Rodrygo 19

Borja Mayoral 7

Vinicius Junior Coach



José Bordalas Coach



Carlo Ancelotti

Presentazione

Una sorta di derby, considerando che Getafe è una città di circa 180 mila abitanti situata a sud dell'area metropolitana di Madrid, distante circa 10 chilometri dalla capitale spagnola: sarà, questo, un motivo per rendere la sfida ancora più accattivante. Il Real Madrid affronta la seconda trasferta consecutiva, pur trattandosi del recupero della 20° giornata del massimo campionato spagnolo, dopo aver superato con il brivido la formazione di García Pimienta nel caloroso "Gran Canaria" di Las Palmas. Dopo lo svantaggio di 1-0, Vinicius Junior e Aurelien Tchouameni hanno permesso alla propria squadra di conquistare tre punti d'oro nell'avvincente corsa al Girona verso il titolo.

Il Getafe, invece, naviga nelle acque di metà classifica (al 10° posto provvisorio) e sta cercando di migliorare il proprio rendimento per ottenere un piazzamento nella UEFA Conference League. La squadra di Jose Bordalas si sta comportando davvero bene tra le mura amiche, avendo conquistato 21 dei 29 punti complessivi in dieci gare disputate, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (0-2 contro il Rayo Vallecano). Pur segnando pochissimo (11 reti casalinghe), questo score resta un ottimo biglietto da visita da presentare alla squadra di Carlo Ancelotti che non potrà, in alcun modo, sottovalutare gli avversari.

L'unica sconfitta dei "Blancos" in campionato risale al 24 settembre scorso, quando capitolarono nel "Derbi madrileño" del "Cívitas Metropolitano", con un 3-1 in favore dei "Colchoneros". Da quella data, Jude Bellingham e compagni non hanno più conosciuto il significato della sconfitta, avendo collezionato 24 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. Il Real Madrid vanta la miglior difesa de LaLiga, con 14 reti subite.

In caso di vittoria in quel di Getafe, sarà di nuovo primo posto con due lunghezze di distacco dal Girona.

