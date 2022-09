La Nations League e le nazionali stanno disseminando di infortuni i club europei e accendendo la polemica sulla presenza di tali soste nel calendario, per giunta a poco tempo dal Mondiale. L’ultimo infortunato della lista è Marcelo Brozovic: centrocampista dell’Inter. La sua Croazia ha vinto in Austria 3-1, qualificandosi dunque per la prossima Final 4 di Nations League. Ciononostante, lo stop di Brozo tiene tutti in ansia, specie ad Appiano Gentile. L’Inter ha vissuto un difficile inizio di stagione e lo scorso anno ha perso tanti punti in concomitanza con l’assenza del croato. Oggi i medici della nazionale croata sottoporranno Brozovic ad accertamenti. Potrebbe essere uno stiramento ai flessori della coscia sinistra, ma va anche considerato che, in caso di lesione più seria, sarebbe un fattore anche la prospettiva del Mondiale. Secondo il ct Dalic lo stop del centrocampista sarà di 3-4 settimane: con la Coppa del Mondo all’orizzonte il giocatore non vorrà affrettare i tempi. E l’Inter trema.