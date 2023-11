Mondiali 2034 in Arabia? L'Australia rinuncia alla candidatura

Il ritiro dell'Australia spiana la strada al Paese Saudita, che potrebbe dunque ospitare il Mondiale 2034. L'Arabia è, al momento, l'unica candidata e qualora la loro proposta dovesse essere approvata, è plausibile che il Mondiale venga disputato d'inverno come in Qatar 2022.

Salvo colpi di scena, i Mondiali del 2034 andranno in scena in Arabia Saudita. L'Australia, infatti, ha ritirato la propria candidatura di ospitare i Mondiali, lasciando nella lista dei candidati soltanto il Paese saudita. Essendo lì, d'estate, le temperature medie di oltre 40 gradi, potrebbe trattarsi del secondo mondiali giocato d'inverno dopo Qatar 2022, per tutelare la salute dei giocatori.

Mondiali 2034, l'Arabia alla ricerca del grande salto

Come accaduto lo scorso anno, qualora l'Arabia Saudita dovesse vincere la candidatura, le Federazioni di tutto il mondo avranno un gran da fare, dovendo comprimere il calendario della stagione 2034-2035, con i Mondiali che, presumibilmente dovrebbero poi andare in scena a novembre-dicembre.

"Abbiamo considerato la possibilità di candidarci per ospitare la Coppa del Mondo di Fifa e, dopo aver considerato tutti i fattori, abbiamo deciso di non farlo per la competizione organizzata nel 2034", ha annunciato la Federcalcio australiana mediante un comunicato. Inizialmente si era pensato ad una candidatura congiunta con l'Indonesia, che ha poi deciso di appoggiare l'Arabia Saudita, già sostenuta dalla Confederazione Asiatica di Calcio.

La data ultima per l'invio delle candidature è oggi, martedì 31 ottobre. Proprio all'inizio di questo mese, la FIFA aveva designato Spagna, Marocco e Portogallo come sedi ospitanti dei Mondiali 2030 e ora: in tale occasione, la federazione internazionale aveva invitato i paesi di Asia e Oceania (in virtù del principio di rotazione) ad inviare le candidature per il 2034.

I sauditi, che proprio questa estate hanno fatto compere di campioni in Europa per le loro squadre di calcio (l'esempio più lampante dello scorso inverno con Cristiano Ronaldo), hanno ora la strada spianata. Proprio questo programma di promozione del proprio campionato va in direzione dei Mondiali, con l'obiettivo, quello dell'Arabia Saudita, di presentare nel 2034 una formazione che sia molto più che una semplice comparsa. E i segni chiari di questo progetto si vedono già nella designazione di Roberto Mancini come Commissario Tecnico.