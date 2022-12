Domenica 1° gennaio, alle ore 17.30, al “City Ground” di Nottingham, si disputerà il match Nottingham-Chelsea, valido per la 18.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Nottingham-Chelsea in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Nottingham è penultimo in classifica con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce dalla pesante sconfitta di “Old Trafford” contro il Manchester United (3-0). Il Chelsea, invece, ha 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) e nel turno precedente ha battuto 2-0 il Bournemouth.

PROBABILI FORMAZIONI NOTTINGHAM-CHELSEA

NOTTINGHAM (4-3-3): Hennessey; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Mangala, Freuler; Johnson, Lingard, Awoniyi.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, T. Silva, Cucurella; Zakaria, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic.

Dove vedere Nottingham-Chelsea, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Nottingham-Chelsea, valevole per la 18.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.