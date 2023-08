Manchester United-Nottingham Forest: TV, streaming e probabili formazioni. Ecco dove vederla

Manchester United-Nottingham Forest: Presentazione

Nella passata stagione, su quattro confronti tra Premier League e EFL Cup 2022/23, il Manchester United realizzò "en plein" di vittorie sul Nottingham Forest. Stavolta, l'andamento sembra essere di tutt'altra tendenza. I "Red Devils" non hanno iniziato nella maniera più entusiasmante l'inizio della nuova avventura in campionato, con una vittoria a fatica sul Wolverhampton (1-0, 76' Varane) e un brutto stop in casa del Tottenham (2-0). In più, si sono aggiunte numerose voci negative intorno ad alcuni calciatori, tra cui l'ex portiere dell'Inter Andre Onana, il quale non sembra proprio essere entrato nelle grazie di molti tifosi della propria squadra, e Mason Greenwood, assolto dall'accusa di stupro ma in rottura con la dirigenza. Insomma, non tira una buona aria in casa United, con Erik Ten Hag alle prese con problemi di gestione tra malcontenti e infermeria piuttosto copiosa.

Il Nottingham Forest ha in Awoniyi il cannoniere di squadra, con 2 reti in altrettante gare e un buon stato di forma, e in Gibbs-White il suo punto di riferimento. La vittoria casalinga sullo Sheffield United (2-1) ha dato morale agli uomini di Steve Cooper, dopo la buona prestazione in casa dell'Arsenal, nonostante la sconfitta rimediata (2-1). Inoltre, il calciomercato dovrebbe regalare ai "Tricky Trees" uno dei protagonisti dell'Argentina nel Mondiale in Qatar 2022: Gustavo Montiel. Il difensore, rigorista decisivo nella finale contro la Francia, è in procinto di raggiungere i nuovi compagni di squadra.

Un testa coda di sensazioni e di emozioni che si mescoleranno e che daranno vita ad un avvincente incontro tra due forze del calcio inglese e mondiale.