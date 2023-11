Manchester United, giocatori costretti ad ascoltare i festeggiamenti del City

Al termine del derby perso per 3 a 0 contro il City di Guardiola, Erik Ten Hag ha deciso di punire i suoi giocatori, costringendoli a rimanere in silenzio nello spogliatoio, facendogli ascoltare tutti i festeggiamenti di Haaland e compagni dall'altra parte del tunnel.

Il 3 a 0 sofferto in casa nel derby di Manchester ha fatto male, non solo ai tifosi, ma anche al tecnico dello United Erik Ten Hag, che ha costretto i suoi giocatori a rimanere in silenzio nello spogliatoio, per ascoltare i festeggiamenti del City di Guardiola.

Manchester United e i festeggiamenti del City: le punizioni di Ten Hag

Un derby perso malamente che aggrava ancor di più la situazione in classifica dello United, ottavo a soli 15 punti. Il passivo così pesante lascia degli strascichi non solo tra i tifosi, con il tecnico olandese che ha pensato all'insolita punizione per i suoi ragazzi, incapaci di contrastare in alcun modo il dominio dei Citizens.

Haaland e compagni passeggiano al Teatro dei Sogni di Old Trafford: il gol nel primo tempo del centravanti norvegese, che poi bissa nel secondo, si aggiunge al gol di Foden nel finale, permette al City di rimanere agganciato al Tottenham e relega i cugini ad una situazione molto complicata da gestire.

La notizia è stata riportata dal The Sun, che ha spiegato come Ten Hag abbia costretto i calciatori a rimanere in silenzio, per ascoltare la festa del City dall'altra parte del tunnel. Ma la punizione non finisce qui: Ten Hag avrebbe infatti annullato anche il giorno di riposo previsto per la squadra. L'obiettivo è quello di ripartire subito dalla batosta, facendo autocritica e un'attenta analisi di questo inizio di stagione complicato, che ha portato i Red Devils a collezionare ben 5 sconfitte nelle prime 10. Un'inversione di rotta che si rende quanto mai necessaria dopo un'annata, quella scorsa, di ben altro spessore e terminata positivamente al terzo posto.