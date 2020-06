Consigli fantacalcio 28° giornata di Serie A: porta inviolata per Szczesny?

28° giornata, consigli fantacalcio. Serie A senza sosta, dopo il riposo di giovedì 25 giugno torna il campionato con la 28.a giornata di Serie A. Si aprirà con l’anticipo di venerdì 26 giugno in programma all’Allianz Stadium alle 21.45 tra Juventus e Lecce. Sabato 27 giugno sono in programma 3 anticipi: Brescia-Genoa (17.15); Cagliari-Torino (19.30) e Lazio-Fiorentina (21.45). Domenica 28 giugno tutto il resto del programma con un interessante Milan-Roma alle 17.15 e 4 gare alle 19.30 tra cui spicca Napoli-Spal, mentre il turno si concluderà con il posticipo delle 21.45 in programma al ‘Tardini’ tra Parma ed Inter. Ecco riportati tutti i consigli per questa 27.a giornata di Serie A in ottica Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio 28 giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Turno di campionato spalmato su 3 giorni, il match sulla ‘carta’ più semplice di questo turno di campionato lo ha la Juventus che ospita il Lecce, pertanto come portiere prescelto per questa giornata al Fantacalcio siamo orientati su Szczesny, come alternativa potremmo andare su Ospina anche se il portiere colombiano del Napoli è insidiato da Meret, infatti i due sono in ballottaggio costante ogni giornata.

Due portieri che potrebbero essere schierati sono Cragno in Cagliari-Torino con il portiere dei sardi che dovrebbe tornare titolare dopo che Olsen lo aveva ben sostituito contro la Spal; un altro nome di rilievo potrebbe essere Audero che nonostante i due goal subiti contro la Roma si è dimostrato un portiere di ottimo affidamento.

Per questa 28.a giornata spicca Milan-Roma in cui ci sentiamo di consigliare Donnarumma rispetto a Mirante, che dovrebbe giocare titolare al posto dell’infortunato Pau Lopez; Strakosha è reduce dai 3 goal subiti contro l’Atalanta e quindi potrebbe non essere schierato. Infine in Parma-Inter di domenica sera alle 21.45 Handanovic paga gli errori difensivi del match contro il Sassuolo, mentre Sepe ha fatto un’ottima gara contro il Genoa ma troverà un’ Inter arrabbiata.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 28° giornata di Serie A



Nell’anticipo della 28.a giornata di Serie A si potrebbe schierare Bonucci, che ha fatto abbastanza bene nel turno precedente contro il Bologna. Guardando alle gare del sabato, si potrebbe rischiare come outsider Mateju del Brescia che in un match salvezza come quello contro il Genoa potrebbe dare il suo contributo; in Cagliari-Torino si può ripartire da due difensori che spesso e volentieri trovano la via del goal come Cacciatore del Cagliari e Nkoulou del Torino che oltre al goal nel recupero contro il Parma, anche nel match giocato contro l’Udinese è stato il migliore dei suoi. Nell’ultimo anticipo di sabato, Lazio-Fiorentina, Acerbi non si può tenere in panchina ma dalla parte dei viola occhio a Pezzella, autore del goal del pareggio dei viola contro il Brescia.

Domenica si completerà la 28.a giornata con il resto del programma. Aprirà Milan-Roma alle 17.15, in questo match due nomi su tutti spiccano, quello di Theo Hernandez e quello di Smalling. Il rossonero è stato uno dei migliori a Lecce, mentre il giallorosso contro la Samp ha fatto una buona partita. Nelle partite delle 19.30 le scelte migliori difensive ricadono su Koulibaly ma se avete in rosa Maksimovic schieratelo; Tonelli contro la Roma ha sfiorato anche il goal su corner e si può schierare; per quanto riguarda Sassuolo-Verona tra i neroverdi scegliamo Magnani, mentre negli scaligeri il solito Kumbulla; in Udinese-Atalanta consigliato Palomino. Infine in Parma-Inter la scelta migliore è De Vrij, entrato nella ripresa contro il Sassuolo.

28° giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

Nel match della Juventus contro il Lecce a centrocampo potrebbero esserci delle rotazioni considerando gli impegni troppo ravvicinati, pertanto l’unico centrocampista che dovrebbe partire dal 1′ è Cuadrado, ma il colombiano verrà impiegato come terzino considerando le defezioni in quella zona del campo per i bianconeri. Un centrocampista su cui puntare per questa giornata di campionato è Tonali e nello stesso match si potrebbe azzardare l’impiego di Schone ma l’ex centrocampista dell’Ajax non sta brillando.

Nel Cagliari Naingollan è ancora out per infortunio, pertanto siamo orientati a consigliare uno tra Rog e Nandez nei sardi. Nella Lazio vasta scelta a centrocampo, ma su tutti Lazzari e Milinkovic vanno presi in considerazione dopo l’ottima prova contro l’Atalanta, nella Fiorentina occhio a Ribery che dovrebbe partire titolare.

In Milan-Roma nei rossoneri si possono schierare insieme sia Calhanoglu che Castillejo, entrambi hanno il morale alto dopo la buona prestazione fornita a Lecce, nei giallorossi il solito Pellegrini non si può lasciare fuori dalla formazione titolare. Nel Napoli la scelta migliore a centrocampo è rappresentata da Fabian Ruiz; nel centrocampo della Sampdoria si può rischiare su Ramirez, il centrocampista blucerchiato calcia anche le punizioni; un altro centrocampista è diventato una garanzia ed è imprescindibile per la sua squadra è Amrabat, ottimo anche contro il Napoli. In Parma-Inter siamo orientati su entrambe le squadre: nei ducali Kucka e Kulusevski; nei nerazzurri Barella ed Eriksen con il danese che deve riscattare l’opaca prestazione offerta contro il Sassuolo.

Consigli Fantacalcio giornata 28, ecco i migliori bomber

La 28.a giornata offre degli incontri che potrebbero essere favorevoli per i migliori attaccanti del nostro campionato e che per i nostri consigli al Fantacalcio garantiscono bonus. Nel match della Juventus contro il Lecce sia Cristiano Ronaldo che Dybala si possono schierare in coppia, fermo e considerando che la difesa salentina ha fatto acqua contro il Milan. Negli anticipi del sabato si può “rischiare” l’impiego di Donnarumma del Brescia che contro la Fiorentina ha trovato la rete dal dischetto; due bomber che potrebbero anche trovare il goal sono Joao Pedro del Cagliari e Belotti del Torino. Immobile è rimasto a secco contro l’Atalanta e contro la Fiorentina vorrà a tutti i costi segnare per riportare la sua squadra al successo.

Milan-Roma offre spunti interessanti con Rebic e Dzeko che potrebbero segnare entrambi. Nelle altre gare della domenica vediamo ancora una volta turnover sul fronte offensivo del Napoli, pertanto considerando anche le 5 sostituzioni Milik e Mertens sono da schierare. Nella Sampdoria Quagliarella dovrebbe partire dalla panchina, dunque siamo più orientati nello schierare Gabbiadini. Diversi dubbi sull’attacco del Sassuolo con i tre titolari che sarebbero da schierare tutti ma il prescelto nel tridente emiliano è sempre Caputo. In Udinese-Atalanta consigliamo Lasagna per i friulani, mentre nei bergamaschi uno tra Ilicic e Zapata. Infine nel posticipo Parma-Inter dopo la tripletta rifilata al Genoa Cornelius si deve schierare, nei nerazzurri occhio al tandem composto da Lukaku e Lautaro.

Fantacalcio, l’undici ideale della 28.a giornata

Modulo (3-4-3): Szczesny; Theo Hernandez, Bonucci, Koulibaly; Milinkovic, Fabian Ruiz, Calhanoglu, Pellegrini; Ronaldo, Immobile, Joao Pedro.

Panchina: Ospina; Nkoulou, Acerbi; Lazzari, Castillejo; Dzeko, Lukaku.