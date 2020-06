Probabili formazioni Milan Roma: Ibra ancora out, giallorossi con due ballottaggi

Domani alle ore 17.15 allo stadio Meazza di Milano, si affronteranno Milan-Roma per la 28.a giornata di campionato, match molto importante per gli obiettivi delle due squadre con i rossoneri alla rincorsa per un posto alla prossima Europa League, giallorossi invece per un posto in Champions League.

Il tecnico dei padroni di casa Stefano Pioli non potrà ancora contare sull’attaccante svedese Ibrahimovic che ancora non recuperato del tutto dall’infortunio, mentre il danese Kjaer è in dubbio per una contusione rimediata nel match contro il Lecce di lunedì scorso, ma la sensazione è che alla fine ce la faccia a scendere in campo, altrimenti pronto il giovane Gabbia, ricordando che l’altro difensore Musacchio ha terminato anzitempo la stagione (fuori circa quattro mesi dopo l’operazione alla caviglia sinistra).

L’allenatore dei giallorossi, il portoghese Paulo Fonseca, avrà indisponibili il lungodegente Zaniolo, il cui rientro è previsto verso metà luglio e il portiere Pau Lopez (microfrattura al polso), per il resto tutti abili e arruolati. Fondamentalmente sono due i ballottaggi in corso: il primo è quello del terzino destro dove a giocarsi una maglia da titolare saranno Zappacosta che parte in vantaggio e Santon, mentre il secondo è in attacco con Mkhitaryan-Kluivert con il primo leggermente favorito.

Per quanto riguarda i diffidati, due per i rossoneri, ovvero Romagnoli e Musacchio (comunque assente) e ben cinque per i capitolini: Pellegrini, Veretout, Dzeko, Kluivert, Santon.

Probabili formazioni Milan Roma: le possibili scelte dei due tecnici

Pioli dovrebbe schierare il suo Milan con il modulo 4-2-3-1 che vede Donnarumma in porta, difesa a quattro da destra verso sinistra formata da Conti, Kjaer, Romagnoli, e Hernandez, mentre i due davanti alla difesa Kessie e Bennacer, il trio che agirà dietro l’unica punta Rebic, dovrebbe essere Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura. Molto importante il rientro di Duarte che darà la possibilità all’allenatore rossonero di aver un opzione in più in vista anche delle cinque sostituzioni.

Stesso modulo di gioco per la Roma di Fonseca, con il secondo portiere Mirante tra i pali. coppia centrale difensiva formata da Smalling e Mancini, mentre sugli esterni Zappacosta e Kolarov, Veretout e Cristante coppia davanti alla difesa, mentre a centrocampo ecco il terzetto Under, Pellegrini e Mkhitaryan che dovrà supportare l’attaccante bosniaco Dzeko.

Probabili formazione Milan Roma

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.