Brescia – Roma: 0-3. Zaniolo torna al gol

Una bella Roma vince e convince contro il Brescia nel match valevole per la 32° giornata di Serie A. I giallorossi ottengono 3 punti fondamentali per la corsa all’Europa League, aspettando lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Al Brescia rimangono poche giornate per agguantare una difficile salvezza, lontana ben 7 punti e in attesa delle altre partite di domani.

Dopo un inizio spregiudicato dei padroni di casa, la squadra allenata da Fonseca è riuscita ad impossessarsi del pallino del gioco approfittando degli ampi spazi concessi dalla non impeccabile difesa bresciana e sfiorando ripetutamente il vantaggio.

A sbloccare la partita nel secondo tempo è stato il difensore argentino Federico Fazio, titolare oggi vista l’assenza di Smalling e al suo primo gol stagionale. Ottenuto il vantaggio, la Roma con fiducia ha creato numerose palle gol e raddoppiando con Kalinic, servito da un pallone delizioso di Carles Perez. A coronamento di una serata perfetta per la Roma il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo ben 204 giorni dopo la rete contro la Fiorentina. Il gioiello classe ’99 ha siglato il suo quinto gol stagionale, il primo dopo il tremendo infortunio rimediato la sera del 13 gennaio nel match contro la Juventus.

Fonseca può essere soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, rimasti concentrati nonostante l’ampio vantaggio e che in più occasioni hanno provato a segnare il quarto gol. E’ stato un test importante per la Roma, scesa in campo nuovamente con la difesa a 3 e che ha cercato di gestire al meglio le energie, dando spazio a componenti della rosa che ultimamente non avevano giocato molto, come lo stesso Kalinic. L’attaccante croato è riuscito a non far rimpiangere Dzeko, apparso stanco nell’ultima uscita casalinga contro il Parma.

Una vittoria importante che porta al momento la Roma al quinto posto con 54 punti, sopra Milan e Napoli impegnate domani sera alle 21.45.