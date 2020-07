CALENDARIO CORSA SCUDETTO, DISCORSO CHIUSO O NO? – La Juventus detiene gli ultimi otto scudetti, e seppur con una concorrenza migliorata anche in questa stagione i bianconeri partivano un passo avanti. Ed infatti, ad otto giornate dal termine di questa anomala Serie A (e quindi con 24 punti a disposizione), la Juve è a +7 sulla Lazio, in virtù della vittoria nel derby col Torino e delle sconfitte di Lazio e Inter, entrambe in casa rispettivamente contro Milan e Bologna. Di fatto, dunque, alla corsa Scudetto potrebbe essere rimasta una sola partecipante, ma ai tifosi bianconeri potrebbe tornare in mente la stagione 99/00, quella di Perugia e dei 9 punti recuperati dalla Lazio (già, proprio loro) nelle ultime sette. Ed allora vediamo il percorso non solo della Juventus e dei biancocelesti, ma anche di Inter ad Atalanta, tecnicamente e matematicamente ancora in corsa.

Calendario corsa Scudetto, per le nostre big sarà un luglio di fuoco

La Juventus, dopo un avvio “morbido” dopo il lockdown, deve scaldare i motori. Nelle prossime quattro, ci sono Milan a S.Siro, Atalanta, Sassuolo e lo scontro diretto con la Lazio, che potrebbe decidere lo Scudetto. Poi, calendario di nuovo in discesa, con la Roma all’ultima giornata come unica insidia (peraltro in casa).

La Lazio, invece, prima dello scontro con la Juventus affronta Lecce, Sassuolo e Udinese, ed anche dopo il possibile match scudetto il calendario non si complica granché (solo il Napoli all’ultima, che è già adesso senza più obiettivi particolari).

Per Inter e Atalanta, infine, facciamo un discorso diverso: con 24 punti a disposizione da qui alla fine, dovrebbero recuperarne rispettivamente 11 e 12 alla Vecchia Signora. Impresa difficile, quasi impossibile, ma la matematica non condanna: Inter che deve affrontare ancora Roma, Fiorentina e Napoli, mentre l’Atalanta troverà nella Juventus e nel Milan gli scogli più ardui. All’ultima giornata, poi, lo scontro tra le due nerazzurre della Lombardia.

CALENDARIO CORSA SCUDETTO

31° TURNO: Milan-Juventus, Lecce-Lazio, Verona-Inter, Atalanta-Sampdoria

32° TURNO: Juventus-Atalanta, Lazio-Sassuolo, Inter-Torino

33° TURNO: Sassuolo-Juventus, Udinese-Lazio, Spal-Inter, Atalanta-Brescia

34° TURNO: Juventus-Lazio, Roma-Inter, Verona-Atalanta

35° TURNO: Udinese-Juventus, Lazio-Cagliari, Inter-Fiorentina, Atalanta-Bologna

36° TURNO: Juventus-Sampdoria, Verona-Lazio, Genoa-Inter, Milan-Atalanta

37° TURNO: Cagliari-Juve, Lazio-Brescia, Inter-Napoli, Parma-Atalanta

38° TURNO: Juventus-Roma, Napoli-Lazio, Atalanta-Inter