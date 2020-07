Consigli Fantacalcio 36.a giornata di Serie A: Belotti ritorna al goal contro la Spal?

Consigli Fantacalcio 36.a giornata di Serie A. Campionato che si avvia verso la conclusione che avverà il prossimo 2 agosto. Oggi venerdì 24 luglio si aprirà il programma della 36.a giornata con l’anticipo di ‘San Siro’ tra Milan e Atalanta. Sabato 25 luglio sono in programma 3 anticipi: alle ore 17.15 al ‘Rigamonti’ è in programma Brescia-Parma; alle 19.30 a ‘Marassi’ si giocherà Genoa-Inter e alle 21.45 al ‘San Paolo’ sarà il turno di Napoli-Sassuolo. Domenica 26 luglio alle 17.15 si comincierà con Bologna-Lecce che si giocherà allo stadio ‘Dall’Ara’; alle 19.30 in programma 4 gare: Cagliari-Udinese; Verona-Lazio; Roma-Fiorentina e Spal-Torino. Alle 21.45 il programma della 36.a giornata verrà chiuso dal posticipo dell’ Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Sampdoria. Ecco riportati i consigli per il fantacalcio in vista della 36.a giornata del campionato di Serie A.

Consigli Fantacalcio 35.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



Nel match di ‘San Siro’ tra Milan e Atalanta è preferibile utilizzare Donnarumma rispetto a Gollini considerando anche la forma della formazione rossonera.

In Brescia-Parma si potrebbe anche rischierare l’impiego di Joronen ma Sepe ha disputato fin qui una buona stagione e si può schierare; in Genoa-Inter consigliamo Handanovic reduce dal clean-sheet contro la Fiorentina; in Napoli-Sassuolo dovrebbe partire dal 1’minuto Meret.

In Bologna-Lecce la nostra scelta ricade su Skorupski che a Bergamo contro l’Atalanta si è dimostato all’altezza incassando solo una rete; in Cagliari-Udinese si possono schierare entrambi i portieri, dunque promossi Cragno e Musso; in Roma-Fiorentina Pau Lopez è preferibile a Terracciano; in Spal-Torino la nostra scelta è Sirigu; in Verona-Lazio sono schierabili Silvestri e Strakosha. Infine in Juventus-Sampdoria consigliamo Szczesny.



I difensori da schierare al Fantacalcio nella 34.a giornata di Serie A

In Milan-Atalanta nei rossoneri squalificato Theo Hernandez e Romagnoli infortunato, dunque consigliamo Kjaer, mentre nei bergamaschi Toloi e Gosens sono due ottime scelte.

In Brescia-Parma i consigliati di giornata sono Chancellor per i lombardi e Bruno Alves per gli emiliani; in Genoa-Inter si possono schierare Criscito per i rossoblu dopo la rete segnata nel derby contro la Samp, nei nerazzurri uno tra Skriniar e Bastoni si può schierare; in Napoli-Sassuolo Koulibaly per gli azzurri e Rogerio per i neroverdi sono due ottime scelte.

In Bologna-Lecce Danilo e Lucioni si possono schierare; in Cagliari-Udinese i due consigliati nel reparto difensivo sono Klavan per i sardi e Becao e Stryger-Larsen per i friulani; in Roma-Fiorentina schierabili Smalling e Kolarov nei giallorissi, mentre nei viola il prescelto è capitan Pezzella; in Spal-Torino uno tra Nkoulou e Bremer è schierabile; in Verona-Lazio si possono schierare Faraoni per gli scaligeri e Acerbi per i biancocelesti. In Juventus-Sampdoria De Ligt è preferibile al rientrante Bonucci.

35.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

Nell’anticipo di venerdì a ‘San Siro’ diversi bonus potrebbero giungere dal centrocampo, infatti nei rossoneri Calhanoglu e Kessié si possono schierare, mentre nei bergamaschi uno tra De Roon e Freuler è utilizzabile oltre a Gomez nonostante la brutta prestazione offerta contro il Bologna.

In Brescia-Parma nei lombardi si possono schierare Tonali e Zhmral, mentre nei ducali la scelta migliore è Kulusevski; in Genoa-Inter Schone per il ‘grifone’ e Brozovic sono schierabili; in Napoli-Sassuolo Fabian Ruiz e Callejon si possono schierare nei partenopei, nei nerovedi consigliamo Djuricic.

In Bologna-Lecce consigliamo Soriano per i felsinei, nei salentini le nostre scelte prevalgono sul rigorista Mancosu e su Saponara; in Cagliari-Udinese Rog per i sardi e Fofana e De Paul per i friulani sono schierabili; in Roma-Fiorentina sono da schierare Veretout e Pellegrini nei giallorossi, mentre nei viola occhio al rigorista Pulgar e a Ribery; in Spal-Torino si può rischiare Dabo nei ferraresi, mentre nei granata Verdi; in Verona-Lazio si possono schierare Amrabat e Pessina negli scaligeri, mentre nei biancocelesti Luis Alberto e Milinkovic Savic. In Juventus-Sampdoria nei bianconeri Pjanic è schierabile, invece nella Samp il prescelto è Jankto con occhio a Ramirez che dovrebbe partire dalla panchina.

Consigli Fantacalcio giornata 35, ecco i migliori bomber

In Milan-Atalanta sia Ibrahimovic che Rebic non si possono lasciare fuori dalla formazione titolare, mentre nei bergamaschi Zapata è fondamentale però occhio a Muriel che subentra dalla panchina e da il suo contributo.

In Brescia-Parma Donnarumma è preferibile a Torregrossa essendo che il primo è il rigorista delle ‘rondinelle’, nei ducali schierabili Inglese e Gervinho; in Genoa-Inter occhio a Pandev nei rossoblu, mentre nei nerazzurri preferiamo Lukaku a Lautaro; in Napoli-Sassuolo consigliamo Milik per gli azzurri, mentre nei neroverdi Caputo.

In Bologna-Lecce consigliamo Barrow per i felsinei, mentre nei salentini Lapadula reduce dalla doppietta al Brescia; in Cagliari-Udinese Simeone è preferibile a Joao Pedro anche se il brasiliano calcia i rigori nei sardi, nei friulani out Lasagna, dunque consigliamo Nestorovski a segno contro la Juventus; in Roma-Fiorentina Dzeko tornerà dal 1’minuto e non si può lasciare in panchina; in Spal-Torino si può tentare Petagna per i ferraresi, nei granata sia Zaza che Belotti sono schierabili in coppia considerando la difesa della Spal; in Verona-Lazio dovrebbe tornare Correa nei biancocelesti ma il prescelto è Immobile. In Juventus-Sampdoria sia Dybala che Ronaldo si possono schierare, nei doriani si può provare Gabbiadini ed occhio a Quagliarella.

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 35.a giornata

Modulo (3-4-3): Skorupski; Gosens, Koulibaly, De Ligt; Calhanoglu, Milinkovic, Pellegrini, De Paul; Ronaldo, Belotti, Ibrahimovic.

Panchina: Handanovic; Criscito, Faraoni; Kulusevski, Callejon; Milik, Immobile.