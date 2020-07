Consigli Fantacalcio 38.a giornata di Serie A: Caputo a caccia di nuovi record da raggiungere

Consigli Fantacalcio 38.a giornata di Serie A. Ultimi 90 minuti del campionato di Serie A 2019-2020 che ha praticamente emesso tutti i suoi verdetti con la Juventus campione d’Italia; Inter, Atalanta e Lazio in Champions League; Roma e Napoli alla fase a gironi di Europa League con il Milan che passerà dai preliminari; Brescia e Spal in Serie B. Ma manca l’ultimo verdetto che verrà deciso nella 38.a ed ultima giornata di Serie A dove si deciderà chi tra Genoa e Lecce retrocederà in Serie B. La 38.a giornata di Serie A si giocherà tra sabato 1° e domenica 2 agosto. Il programma verrà aperto sabato 1° agosto con Brescia-Sampdoria in programma alle ore 18 al ‘Rigamonti’; alle ore 20.45 si giocheranno 4 gare: Atalanta-Inter, Juventus-Roma, Milan-Cagliari e Napoli-Lazio. Domenica 2 agosto alle 18 al ‘Mazza’ di Ferrara si giocherà Spal-Fiorentina, mentre completeranno il turno le seguenti 4 gare: Bologna-Torino, Genoa-Verona, Lecce-Parma e Sassuolo-Udinese.

Ecco riportati i ‘Consigli Fantacalcio’ in vista della 38.a giornata del campionato di Serie A.

Consigli Fantacalcio 38.a giornata, gli estremi difensori su cui puntare



In Brescia-Sampdoria classico match di fine stagione, pertanto non ci sentiamo di consigliare i portieri per questo match dove nella Sampdoria potrebbe anche non giocare Audero. Atalanta-Inter è il match più importante di questo turno di campionato e non avendo alternative si possono schierare Gollini ed Handanovic con lo sloveno reduce da 3 clean-sheet consecutivi. In Juventus-Roma dovrebbe tornare Szczesny nei bianconeri al posto di Buffon ed è consigliato rispetto a Pau Lopez. In Milan-Cagliari la scelta è Donnarumma che potrebbe anche essere la scelta migliore per questo turno di campionato. In Napoli-Lazio solito ballottaggio tra Ospina e Meret ma in ogni caso meglio rischiare uno dei due rispetto a Strakosha.

In Spal-Fiorentina con Terracciano si dovrebbe andare sul sicuro considerando un attacco ‘spallino’ con molte difficoltà. In Bologna-Torino occhio a possibili sorprese tra i pali e visto che è un match che non ha nulla da chiedere al campionato potrebbero giocare le due riserve di Skorupski e Sirigu. Nei due match salvezza tra Genoa-Verona e Lecce-Parma è consigliato lasciar perdere i 4 portieri dei due match, mentre in Sassuolo-Udinese Consigli e Musso si potrebbero rischiare ma a Reggio Emilia potrebbe essere un match divertente.

I difensori da schierare al Fantacalcio nella 38.a giornata di Serie A

Nel match del ‘Rigamonti’ i due difensori consigliati sono Sabelli nei lombardi e Yoshida nei blucerchiati. In Atalanta-Inter nei bergamaschi Toloi ha fatto un bel campionato e si può schierare ed occhio a Gosens che all’andata ha segnato ad Handanovic; in Juventus-Roma nei bianconeri puntiamo su Bonucci, mentre nei giallorossi Smalling è in forma e Kolarov si può anche tentare; in Milan-Cagliari Theo Hernandez si deve schierare per forza di cose ma nei rossoneri anche Kjaer si può provare; in Napoli-Lazio la scelta migliore è Koulibaly.

In Spal-Fiorentina andiamo dalla parte dei viola con Milenkovic da schierare ma occhio anche all’ottimo Lirola. In Bologna-Torino è schierabile Danilo nei felsinei, mentre nei granata uno tra Nkoulou e Bremer; in Genoa-Verona il rigorista Criscito si deve schierare ma come possibile sorpresa nei rossoblù occhio a Romero, negli scaligeri si può schierare Faraoni; in Lecce-Parma nei salentini la scelta migliore è capitan Lucioni, nei ducali Bruno Alves; in Sassuolo-Udinese consigliamo uno tra Marlon e Rogerio nei neroverdi, nei friulani Samir.

38.a giornata consigli fantacalcio, i centrocampisti da ‘bonus’

In Brescia-Sampdoria nei lombardi è schierabile Zhmral, mentre nei blucerchiati uno tra Jankto e Ramirez anche se per questo match si possono consultare le formazioni ufficiali. In Atalanta-Inter nei bergamaschi si può schierare Gomez, mentre nell’Inter uno tra Brozovic e Barella si può schierare; in Juventus-Roma nei bianconeri consigliamo Rabiot e Bentancur, mentre nei giallorossi Veretout e Mkhitaryan possono essere due buone sorprese con occhio a Zaniolo; in Milan-Cagliari andiamo dalla parte dei rossoneri con Bennacer e Calhanoglu da schierare; in Napoli-Lazio si può schierare Zielinski nei partenopei, mentre nella Lazio si possono provare sia Luis Alberto che Milinkovic con attenzione a Lazzari.

Nel match di Ferrara nella Spal si può rischiare Fares, mentre nei viola dopo la tripletta Chiesa ha il morale alto. In Bologna-Torino i due consigliati per questo match sono Soriano per i felsinei e Verdi per i granata; in Genoa-Verona nei rossoblu l’unica scelta è Schone, negli scaligeri consigliamo Amrabat; in Lecce-Parma consigliamo Mancosu ma resta in dubbio la sua presenza dopo essere uscito per infortunio contro l’Udinese, nei ducali schierabili Kurtic e Kulusevski; in Sassuolo-Udinese consigliamo Djuricic per i neroverdi e De Paul per i friulani.

Consigli Fantacalcio giornata 38, ecco i migliori bomber

In Brescia-Sampdoria il consigliato è Torregrossa con Donnarumma che dovrebbe partire dalla panchina, nei blucerchiati uno tra Quagliarella e Gabbiadini. In Atalanta-Inter si può schierare Zapata per i bergamaschi, mentre nell’Inter Lukaku con Lautaro e Sanchez in ballottaggio. In Juventus-Roma Ronaldo potrebbe riposare, nei giallorossi Dzeko si può tentare. In Milan-Cagliari nei rossoneri Ibrahimovic si deve schierare, nei sardi uno tra Simeone e Joao Pedro è da rischiare. In Napoli-Lazio da schierare sono Mertens ed Immobile con quest’ultimo a caccia del record di Higuain.

In Spal-Fiorentina ultima partita nei ferraresi di Petagna che andrà a caccia dell’ultima rete con gli emiliani. In Bologna-Torino si possono schierare Barrow e Belotti; in Genoa-Verona nel ‘grifone’ occhio alla vena realizzativa di Pandev nei match decisivi, mentre negli scaligeri dovrebbe esserci Di Carmine; in Lecce-Parma incerta la presenza di Lapadula dal 1′, nei ducali consigliamo Gervinho; in Sassuolo-Udinese Caputo e Lasagna i due attaccanti da schierare.

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 38.a giornata

Modulo (3-4-3): Donnarumma; Theo Hernandez, Koulibaly, Milenkovic; Calhanoglu, Chiesa, Kulusevski, Milinkovic; Ibrahimovic, Caputo, Immobile.

Panchina: Terracciano; Gosens, Criscito; Mancosu, De Paul; Mertens, Lapadula.