Amichevoli Milan 2020: il programma estivo delle partite dei rossoneri

Il Milan del confermato tecnico Stefano Pioli si sta allenando al centro sportivo di Milanello per preparare la stagione 2020-21 che per la squadra rossonera dovrà essere quella della svolta visto che la partecipazione alla Champions League manca ormai da troppo tempo. In attesa di acquistare giocatori importanti per il rafforzamento delle rosa, ieri c’è stata la fumata bianca del rinnovo di contratto dello svedese Zlatan Ibrahimovic che ha prolungato di un anno a sette milioni e oggi dovrebbe arrivare nel capoluogo lombardo per cominciare gli allenamenti insieme ai suoi compagni.

Amichevoli Milan 2020: il programma estivo

Per ora sono due le amichevoli estive programmate dal club meneghino: la prima si disputerà a Milanello mercoledì 2 settembre (ore 17) contro il Novara dell’allenatore Simone Banchieri, formazione che milita in Serie C che in questo momento sta facendo il ritiro a Chatillon (Svizzera) e che terminerà domenica 30 agosto. Il secondo test invece è molto particolare perchè sabato 5 settembre (ore 20.45) allo stadio Meazza (a porte chiuse), arriverà il Monza dell’ex Cristian Brocchi ora in panchina e del duo Berlusconi-Galliani che hanno l’obiettivo stagionale di portare i brianzoli per la prima volta nella storia in Serie A e stanno facendo un ottimo mercato per cercare l’impresa. Sfida affascinante perchè la coppia che tanti trofei (29 per la precisione) ha regalato al Milan in tanti anni, saranno per la prima volta avversari del Diavolo.

Nella seconda settimana di settembre il club vorrebbe programmare una terza amichevole contro una squadra internazionale per arrivare pronti alla sfida del 17 settembre valevole per il secondo turno del preliminare di Europa League (sorteggio lunedì 31 agosto) e nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Il programma delle amichevoli:

Mercoledì 2 settembre: Milan-Novara, ore 17

Sabato 5 settembre: Milan-Monza, ore 20.45