Il gigante buono dalla fisicità dirompente e con un senso del goal devastante. Duvan Zapata è pronto al grande inizio di stagione: contesto dove l’Atalanta vorrà ripetersi per continuare a stare al tavolo delle grandi insieme a Juventus e Inter. L’anno scorso ha consolidato le sue migliori doti tra i 18 goal segnati (più una marcatura in Champions League contro lo Shakhtar) e le prestazioni sempre al di sopra delle aspettative, nonostante l’infortunio. Tali episodi non hanno fatto altro che alzare le quote sul numero 91 atalantino, in particolar modo su una sua possibile conferma, anzi, addirittura una crescita che porterebbe lo stesso Zapata sempre più nella storia della squadra nerazzurra.

Un ritmo Duvan-stante per scrivere la storia dell’Atalanta – Complessivamente parlando, Zapata ha siglato 41 reti con la maglia nerazzurra: una quota importante sotto tutti i punti di vista. Il ragazzo ha tutte le carte in regola per aumentare il largo bottino, e di conseguenza entrare nella Top 10 dei migliori marcatori atalantini di sempre. Se nel caso il numero 91 colombiano dovesse ripetere i 18 goal della stagione scorsa, salirebbe addirittura al terzo posto: superando giocatori che a Bergamo sono considerati come delle leggende (da Cominelli a Rasmussen fino ad arrivare a Magrin e German Denis). Sarà il campo a sentenziare questa profezia, e c’è ancora un record di Pippo Inzaghi da battere.