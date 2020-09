Consigli Fantacalcio 2.a giornata di Serie A: Osimhen a caccia del suo primo goal in Italia

Consigli Fantacalcio 2.a giornata di Serie A. Sabato 26 settembre prenderà il via la seconda giornata del campionato di Serie A con ben 4 anticipi. Alle ore 15 all’ Olimpico Grande Torino si giocherà Torino-Atalanta; alle ore 18 sono previste due gare: Sampdoria-Benevento e Cagliari-Lazio; mentre alle ore 20.45 a San Siro sarà la volta di Inter-Fiorentina. Domenica 27 settembre il turno proseguirà con la gara delle 12.30 Spezia-Sassuolo; alle ore 15 sono previsti 2 match: Napoli-Genoa e Verona-Udinese; alle ore 18 si giocherà Crotone-Milan e alle ore 20.45 sarà la volta del big match dello stadio Olimpico Roma-Juventus. Lunedì 27 settembre la 2.a giornata verrà completata con il derby emiliano Bologna-Parma, in programma alle 20.45 allo stadio Dall’Ara. Ecco riportati i ‘Consigli Fantacalcio’ in vista della 2.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 2.a giornata, le scelte degli anticipi del sabato



Torino-Atalanta (sabato ore 15). Allo stadio Olimpico Grande Torino Giampaolo farà il suo esordio da tecnico del Torino nel proprio stadio ma se la vedrà con l’Atalanta all’esordio in questo campionato dopo il rinvio del match contro la Lazio.

CONSIGLIATI: Linetty, Belotti (Tor); Gosens, Gomez, Zapata (Ata).

SCONSIGLIATI: Rincon (Tor); Hateboer (Ata).

SORPRESE: Verdi (Tor); Toloi (Ata), Malinovskyi (Ata).



Cagliari-Lazio (sabato ore 18). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari ospita la Lazio di Inzaghi all’esordio stagionale in questo campionato d Serie A.

CONSIGLIATI: Rog, Simeone, Joao Pedro (Cag); Acerbi, Lazzari, Milinkovic, Immobile (Laz)

SCONSIGLIATI: Walukiewicz, Klavan (Cag); Patric, Leiva, Marusic (Laz)

SORPRESE: Sottil (Cag); Correa (Laz).



Sampdoria-Benevento (sabato ore 18). A ‘Marassi’ la Sampdoria battezzerà il secondo esordio del Benevento nel massimo campionato di Serie A dopo il rinvio della gara che le ‘streghe’ avrebbero dovuto giocare alla 1.a giornata.

CONSIGLIATI: Audero, Ekdal, Quagliarella, Bonazzoli (Samp); Caprari, Lapadula (Ben).

SCONSIGLIATI: Colley (Samp); Montipò (Ben), Hetemaj (Ben).

SORPRESE: Thorsby (Samp); Maggio, Glik (Ben).



Inter-Fiorentina (sabato ore 20.45). A ‘San Siro’ l’Inter ospita la Fiorentina nel suo esordio stagionale in questo campionato dopo il rinvio del match contro il Benevento che si giocherà mercoledì 30 settembre.

CONSIGLIATI: Handanovic (Int), Hakimi, Barella, Lukaku (Int); Milenkovic, Chiesa, Ribery (Fio).

SCONSIGLIATI: Brozovic (Int); Biraghi (Fio).

SORPRESE: Kolarov, Eriksen, Vidal (Int); Pezzella, Bonaventura, Castrovilli (Fio).



Consigli Fantacalcio 2.a giornata, le gare della domenica



Spezia-Sassuolo (domenica ore 12.30). Sul neutro dello stadio ‘Manuzzi’ di Cesena lo Spezia farà il suo esordio in assoluto in Serie A ospitando il Sassuolo di De Zerbi.

CONSIGLIATI: Gyasi, Galabinov (Spe); Locatelli, Berardi, Caputo (Sas).

SCONSIGLIATI: Zoet, Erlic, Agudelo (Spe); Toljan, Chiriches (Sas).

SORPRESE: Ricci M. e Bartolomei (Spe); Haraslin (Sas).



Napoli-Genoa (domenica ore 15). Esordio casalingo per il Napoli di Gattuso che allo stadio ‘San Paolo’ riceverà il Genoa di Maran.

CONSIGLIATI: Koulibaly, Mertens, Insigne (Nap); Zappacosta, Pandev (Gen).

SCONSIGLIATI: Manolas, Demme (Nap); Perin, Masiello, Lerager (Gen).

SORPRESE: Politano, Osimhen (Nap); Ghiglione, Destro (Gen).



Verona-Udinese (domenica ore 15). Seconda gara interna consecutiva per il Verona che al ‘Bentegodi’ riceverà l’Udinese all’esordio stagionale dopo il rinvio della gara contro lo Spezia.

CONSIGLIATI: Silvestri, Faraoni, Veloso, Di Carmine (Ver); Musso, De Paul, Lasagna (Udi).

SCONSIGLIATI: Cetin, Lovato (Ver); Troost-Ekong, Nuytinck (Udi).

SORPRESE: Tameze, Zaccagni (Ver); Jajalo (Udi).



Crotone-Milan (domenica ore 18). Il Crotone debutta in campionato ospitando sul terreno dell’Ezio Scida il Milan di Stefano Pioli.

CONSIGLIATI: Simy (Cro); Donnarumma, Theo Hernandez, Calhanoglu, Ibrahimovic, Rebic (Mil).

SCONSIGLIATI: Cordaz, Golemic, Eduardo Enrique (Cro); Gabbia (Mil).

SORPRESE: Molina, Messias (Cro); Brahim Diaz (Mil).



Roma-Juventus (domenica ore 20.45). Allo stadio ‘Olimpico’ si giocherà il primo big match di questa stagione, infatti a scendere in campo saranno la Roma e la Juventus.

CONSIGLIATI: Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko (Rom); Kulusevski, Ronaldo (Juv).

SCONSIGLIATI: Cristante, Diawara (Rom); Danilo (Juv).

SORPRESE: Spinazzola (Rom); Frabotta, McKennie, Morata (Juv).



Consigli Fantacalcio 2.a giornata, il ‘monday night’



Bologna-Parma (domenica ore 20.45). Chiude il turno il posticipo del lunedì che vedrà scendere in campo allo stadio ‘Dall’Ara’ Bologna e Parma nel derby tutto emiliano.

CONSIGLIATI: Skorupski, De Silvestri, Soriano, Barrow (Bol); Bruno Alves, Kurtic, Kucka, Inglese (Par).

SCONSIGLIATI: Danilo, Schouten (Bol); Laurini, Brugman (Par).

SORPRESE: Dominguez (Bol); Karamoh (Par).



Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 2.a giornata

Modulo (3-4-3): Audero; Hakimi, Koulibaly, Theo Hernandez; Calhanoglu, Milinkovic, Gomez, Kulusevski; Lukaku, Mertens, Ibrahimovic.

Panchina: Donnarumma; Faraoni, Gosens; Pellegrini, Barella; Ronaldo, Immobile.