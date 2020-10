Consigli Fantacalcio 3.a giornata di Serie A: Donnarumma potrebbe inviolare la porta del Milan

Consigli Fantacalcio 3.a giornata di Serie A. Questa sera dallo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze prende il via la 3.a giornata del campionato di Serie A con il primo anticipo Fiorentina-Sampdoria. Sabato 3 ottobre sono previste 3 gare: alle ore 15 al ‘Mapei Stadium’ si giocherà Sassuolo-Crotone; alle ore 18 è in programma a ‘Marassi’ Genoa-Torino ma il match potrebbe con ogni probabilità essere rinviato a causa dei 15 casi (tra calciatori e staff) di positività al Covid-19 riscontrati nel club ligure; alle ore 20.45 alla ‘Dacia Arena’ si giocherà Udinese-Roma. Domenica 4 ottobre alle 12.30 aprirà il ‘lunch match’ del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo Atalanta-Cagliari; alle ore 15 previsti 3 match: Benevento-Bologna; Lazio-Inter e Parma-Verona. Alle ore 18 a ‘San Siro’ sarà la volta di Milan-Spezia e infine alle ore 20.45 ci sarà l’altro big match del turno di campionato Juventus-Napoli, in programma all’ ‘Allianz Stadium’ di Torino. Ecco riportati i ‘Consigli Fantacalcio’ in vista della 3.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 3.a giornata, le scelte dell’anticipo del venerdì



Fiorentina-Sampdoria (venerdì ore 20.45). Allo stadio ‘Franchi’ la Fiorentina di Iachini ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri.

CONSIGLIATI: Dragowski, Milenkovic, Castrovilli, Ribery (Fio); Colley, Candreva, Quagliarella (Samp).

SCONSIGLIATI: Pezzella, Chiesa (Fio); Yoshida, Ekdal (Samp).

SORPRESE: Kouamé (Fio); Bonazzoli (Samp).

Consigli Fantacalcio 3.a giornata, gli anticipi del sabato



Sassuolo-Crotone (sabato ore 15). Al ‘Mapei Stadium’ i neroverdi di De Zerbi ricevono il Crotone di Giovanni Stroppa.

CONSIGLIATI: Consigli, Berardi, Djuricic, Caputo (Sas); Cigarini, Simy (Cro).

SCONSIGLIATI: Toljan, Chiriches, Obian (Sas); Rispoli, Vulic (Cro).

SORPRESE: Locatelli, Defrel (Sas); Molina (Cro).

Genoa-Torino (sabato ore 18). Gara che potrebbe non giocarsi, dunque su questo match ci saranno aggiornamenti.

CONSIGLIATI: Criscito, Ghiglione, Pandev (Gen); Sirigu, Linetty, Verdi, Belotti (Tor).

SCONSIGLIATI: nessuno (Gen); Vojvoda, Bremer, Rincon (Tor).

SORPRESE: nessuno (Gen); Berenguer (Tor).

Udinese-Roma (sabato ore 20.45). Alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese di Luca Gotti ospiterà la Roma di Fonseca nell’anticipo serale del sabato.

CONSIGLIATI: De Paul, Lasagna (Udi); Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan, Dzeko (Rom).

SCONSIGLIATI: Becao, De Maio (Udi); Ibanez, Santon (Rom).

SORPRESE: Pereyra (Udi); Pedro (Rom).



Consigli Fantacalcio 3.a giornata, le gare della domenica



Atalanta-Cagliari (domenica ore 12.30). Al ‘Gewiss Stadium’ i bergamaschi ospitano il Cagliari di Eusebio Di Francesco.

CONSIGLIATI: Hateboer, Gosens, Gomez, Zapata (Ata); Godin, Rog, Simeone, Joao Pedro (Cag).

SCONSIGLIATI: Toloi, Palomino (Ata); Cragno, Faragò, Walukiewicz (Cag).

SORPRESE: Malinovskyi, Muriel (Ata); Marin, Sottil (Cag).

Benevento-Bologna (domenica ore 15). Al ‘Ciro Vigorito’ i campani di Pippo Inzaghi ospitano il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

CONSIGLIATI: Caldirola, Caprari, Lapadula (Ben); Tomiyasu, Soriano, Barrow (Bol).

SCONSIGLIATI: Dabo (Ben); Danilo, Schouten (Bol).

SORPRESE: R. Insigne, Iago Falque (Ben); Skov Olsen (Bol).

Lazio-Inter (domenica ore 15). Allo stadio ‘Olimpico’ si giocherà il primo big match di questo turno di campionato tra la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Antonio Conte.

CONSIGLIATI: Lazzari, Mikinkovic, Luis Alberto, Immobile (Laz); De Vrij, Hakimi, Barella, Lukaku, Lautaro (Int).

SCONSIGLIATI: Patric, Radu, Marusic (Laz); Brozovic, Young (Int).

SORPRESE: Correa, Caicedo (Laz); Vidal, Eriksen (Int).

Parma-Verona (domenica ore 15). Al ‘Tardini’ il Parma di Liverani ospiterà il Verona di Juric in un match che si preannuncia interessante.

CONSIGLIATI: Bruno Alves, Hernani, Kucka, Karamoh, Gervinho (Par); Faraoni, M. Veloso, Favilli (Ver).

SCONSIGLIATI: Pezzella, Brugman (Par); Lovato (Ver).

SORPRESE: Kurtic, Siligardi (Par); Lazovic, Zaccagni (Ver).

Milan-Spezia (domenica ore 18). A ‘San Siro’ i rossoneri di Stefano Pioli ospitano il neopromosso Spezia di Vincenzo Italiano.

CONSIGLIATI: Donnarumma, Theo Hernandez, Kessié, Castillejo, Calhanoglu (Mil); M. Ricci, Bartolomei, Gyasi, Galabinov (Spe).

SCONSIGLIATI: Bennacer (Mil); Rafael, Sala, Dell’Orco (Spe).

SORPRESE: Tonali, Saelemaekers, Leao, Brahim Diaz (Mil); Farias (Spe).

Juventus-Napoli (domenica ore 20.45). All’ Allianz Stadium di Torino si chiuderà la 3.a giornata con il secondo big match di questo turno di Serie A che vedrà scendere in campo la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso.

CONSIGLIATI: Szczesny, Bonucci o Chiellini, Kulusevski, Cuadrado, Ronaldo (Juv); Koulibaly, Ruiz, Zielinski, Osimhen, Mertens (Nap).

SCONSIGLIATI: Danilo (Juv); Ospina, Hysaj, Demme (Nap).

SORPRESE: Arthur, Morata (Juv); Lozano, Politano (Nap).



Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 3.a giornata

Modulo (3-4-3): Donnarumma; Hakimi, Gosens, Theo Hernandez; Gomez, Veretout, Calhanoglu, Milinkovic; Ronaldo, Zapata, Caputo

Panchina: Consigli; Hateboer, Milenkovic; Mkhitaryan, Castrovilli; Ribery, Lukaku.