CLASSIFICHE A CONFRONTO, ALLA SESTA GIORNATA 2019/2020 MILAN A 6 PUNTI – C’era una volta il Milan a 6 punti in classifica dopo 6 giornate, frutto di due vittorie e quattro sconfitte (compreso un derby perso malamente). Era un Milan che aveva Suso e Piatek, Paquetà e Biglia tra i titolari: era una squadra, quella allenata da Giampaolo, in evidente ed estrema difficoltà. Sembra di parlare di eventi molto remoti, ed invece ci stiamo riferendo ad eventi di solo un anno fa: oggi, la situazione si è capovolta, con i rossoneri che comandano la classifica a 16 punti. Esattamente quanti ne aveva la Juve un anno fa, mentre oggi è ferma a 12: ma vediamo la situazione di tutte le squadre.

Classifiche a confronto, solo Milan, Sassuolo, Hellas e Samp meglio di un anno fa

Nel confrontare la classifica di oggi alla sesta giornata rispetto a quella di un anno fa con lo stesso numero di partite giocate, salta subito all’occhio un particolare: è nettamente maggiore il numero di squadre che stanno facendo peggio rispetto a una stagione fa. Solo quattro squadre hanno il segno “+” (Milan, Sassuolo, Verona e Sampdoria), mentre Lazio e Roma hanno gli stessi punti e tutte le altre sono in calo. Giù la Juventus, -4 rispetto al 2019, e l’Inter, che fa segnare un -7. Fiorentina e Cagliari, che la scorsa stagione partirono con grandi ambizioni ma poi delusero, hanno cominciato ancora peggio il loro campionato: DiFra e Iachini devono fare qualcosa, ed anche in fretta. Male Parma e Udinese, entrambe con 4 punti in meno di un anno fa. Terribile, poi, la situazione del Torino: addirittura -8 rispetto al 2019, quando i granata partirono con ben due vittorie in altrettante partite e tre nelle prime sei. Oggi, per la squadra di Giampaolo, non è ancora arrivata la prima partita da tre punti, e seppur abbia giocato un match in meno (quello di domani col Genoa) il bilancio parla chiaro.

Analizziamo le classifiche a confronto:

Milan 16 punti (+10 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 6 giornate)

Sassuolo 14 (+8)

Juventus 12 (-4)

Atalanta 12 (-1)

**Napoli 11 (-1)

Inter 11 (-7)

Hellas Verona 11 (+5)

Roma 11 (=)

Sampdoria 10 (+7)

Lazio 10 (=)

Fiorentina 7 (-1)

Cagliari 7 (-3)

Bologna 6 (-2)

Benevento 6 (in B)

Parma 5 (-4)

*Genoa 5 (=)

Spezia 5 (in B)

Udinese 3 (-4)

*Torino 1 (-8)

Crotone 1 (in B)

*=Una partita in meno (Genoa-Torino si disputerà domani 4 novembre 2020)

**=Un punto di penalizzazione (In seguito alla questione Juve-Napoli)